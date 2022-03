L'ONF et la loi 21

L’Office national du film est-il devenu un outil de propagande multiculturaliste ?

Dans du matériel destiné aux écoles secondaires, l’ONF propose aux enseignants des « outils pédagogiques » anti-loi 21.

Et il a fallu qu’un tollé soit soulevé sur les réseaux sociaux pour que l’ONF retire ce matériel conçu par des militants religieux... de Toronto !

LA LAÏCITÉ À LA POUBELLE

L’ONF propose d’utiliser en classe un documentaire sur les femmes musulmanes. Pourquoi pas ? Mais là où le bât blesse, c’est qu’on précise : « Avant la présentation du film, une mise en contexte générale – portant par exemple sur l’islamophobie, l’islamophobie fondée sur le genre, le racisme antimusulman – favorisera une meilleure participation des élèves. Il sera également judicieux de leur présenter des exemples de lois et de politiques islamophobes ».

Dans une autre section, on parle des « préjudices constants que subissent les musulmanes dans la culture au sens large ».

Puis, dans la section « Faire obstacle à l’islamophobie fondée sur le genre », l’ONF propose aux élèves de créer une vidéo de deux à trois minutes sous le thème « un gouvernement ayant adopté une loi qui touche démesurément les musulmanes ». Impossible de ne pas voir dans tout ça une dénonciation de la loi 21.

Des captures d’écran de cet exercice scolaire ont circulé. Lundi, il avait disparu du site de l’ONF.

J’ai contacté Magalie Boutin, chef des relations médias de l’ONF, qui m’a écrit :

« Nous avons retiré le segment à la lumière de divers commentaires émanant de l’interne et de l’externe. L’ONF révisera une partie de la mini-leçon éducative afin de s’assurer que les objectifs visant à développer l’esprit critique des élèves sont pleinement remplis, tout en respectant la diversité des opinions sur les grands enjeux de société. »

Le problème, c’est que la nouvelle version sera modifiée par « les auteurs de la leçon, l’ONF et des enseignants ».

Et qui sont les auteurs de cette « leçon » ?

Nulle autre que l’Association des professeurs musulmans de l’Ontario.

Comme on peut le lire sur le matériel pédagogique de l’ONF : « La Muslim Educators of Toronto Association (META) se compose d’un groupe diversifié d’employées et employés du Conseil scolaire du district de Toronto s’identifiant à la religion musulmane.

Les membres de l’association collaborent pour faire en sorte que l’identité musulmane des élèves, des familles et du personnel soit comprise, soutenue, affirmée et valorisée.

En réponse à l’islamophobie qui ne cesse de se manifester au Canada, la META a été formée en 2021 pour faire face au racisme antimusulman, y mettre un terme et contribuer à créer des espaces éducatifs plus équitables ».

Comment expliquer que l’ONF ait demandé à un groupe militant de Toronto de concevoir du matériel pédagogique à être utilisé dans les écoles québécoises ? Ce n’est pas de l’ingérence ? Qu’en pense le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez ? Qu’en pense Simon Jolin-Barrette ?

L’ONF a reçu 71 millions d’Ottawa pour 2021-2022. Pourquoi les Québécois payeraient avec leurs impôts pour financer du matériel pédagogique qui serait enseigné dans les écoles pour diaboliser une loi qui est appuyée par une majorité de la population ?

Parmi les mots-clés reliés à la « leçon », on retrouve : diversité, identité, spiritualité, intersectionnalité. Mais pas une seule mention de... laïcité.

NON AUX AMALGAMES !

Au tout début de ce matériel pédagogique, l’ONF émet un avertissement : « Il n’est pas rare que des élèves non musulmans aient des opinions islamophobes ».

Depuis quand l’Office national du film est un organisme militant ?