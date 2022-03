L’Ontario rafle la «méga-usine» de batterie de 5G$ de LG

C’est à Windsor, en Ontario, que le géant coréen LG et Stellantis bâtiront la première «méga-usine» de batterie de 5G$ au pays, a annoncé le gouvernement Trudeau dans la province voisine, mercredi.

« L’établissement d’une installation de calibre mondial de fabrication de batteries de véhicules électriques à Windsor que nous annonçons aujourd’hui représente un investissement dans nos travailleurs, nos communautés et notre avenir», s’est félicité le premier ministre Justin Trudeau, dans un message vidéo lors de l’annonce.

«Nous continuerons de travailler d’arrache-pied pour inciter d’autres entreprises à s’établir au Canada et ainsi, créer des emplois, générer des retombées économiques et bâtir un avenir carboneutre», a indiqué le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Selon nos informations, des rencontres ont eu lieu au sommet avec le ministre et de hauts dirigeants de LG ces dernières semaines.

On ignore encore combien le gouvernement fédéral mettra de fonds publics dans le projet.

La construction de l’usine devrait commencer à la fin de l’année. La production débutera d’ici la fin du premier trimestre de 2024 et l’usine sera pleinement opérationnelle d’ici 2025.

« LG Energy Solution (LGES) veut devenir le plus important fabricant au monde pour ce qui est des batteries qui alimenteront les véhicules électriques en Amérique du Nord, et c’est une aspiration que partagent le gouvernement du Canada et Stellantis», a partagé le PDG de LG Energy Solution, Youngsoo Kwon.

« Nous devrions ainsi pouvoir mettre la main sur 50 % des ventes de véhicules électriques à batteries aux États-Unis et au Canada d’ici la fin de la décennie», a ajouté le PDG de Stellantis, Carlos Tavares.

Filière québécoise

Début mars, General Motors (GM) et POSCO Chemical avaient annoncé leur intention de construire à Bécancour une usine de 500M$, après l’usine de 1 G$ de du géant allemand BASF.

« C’est la première fois dans l’histoire du Québec où l’on est capable de prendre le minerai et d’aller si loin dans la chaîne », avait souligné en entrevue au Journal le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.