L'Ukraine a besoin d'armes, pas d'applaudissements

Ainsi, l’humoriste américaine Amy Schumer, qui coanimera la cérémonie des Oscars, voudrait que le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky puisse s’adresser aux vedettes et aux téléspectateurs lors de l’événement diffusé en direct dimanche soir.

« Je sais qu’il y a de la pression pour qu’on fasse un spectacle léger, permettant aux gens d’oublier leurs problèmes pendant quelques heures, mais je n’ai pas peur d’aborder des sujets difficiles », de dire la « courageuse » comédienne.

CHANTONS SOUS LES BOMBES !

Mais quelle excellente idée !

On pourrait même ouvrir la cérémonie avec ce segment !

« Bonjour, mon nom est Volodymyr Zelensky. Comme vous, j’ai trouvé Tom Hanks formidable dans Saving Private Ryan. Sans oublier Jeremy Renner dans The Hurt Locker. Mais en tant qu’ancien comédien, je peux vous dire que mener une vraie guerre est beaucoup plus difficile. Il n’y a pas d’effets spéciaux. Ce sont de vraies bombes qui tombent !

« Ce soir, en regardant vos vedettes préférées remercier Dieu ou leur vieux professeur d’art dramatique, ayez une pensée pour les Ukrainiens qui, chaque minute, risquent leur vie. Et que le meilleur gagne ! »

Et tout de suite après, la petite Ukrainienne qui a fait vibrer le cœur du monde entier pourrait monter sur scène et chanter Libérée, délivrée avec une chorale d’orphelins !

C’est dommage qu’on n’ait pas eu toute cette technologie dans les années 1940.

Vous imaginez ? Lors de la cérémonie de 1943, animée par Bob Hope, on aurait pu diffuser un message du président de l’Association des juifs de Berlin entre une pub de Coca-Cola et la remise de l’Oscar du meilleur court métrage d’animation.

OVATION DEBOUT

C’est de ça que le monde avait besoin...

Des centaines de vedettes en tenue de soirée applaudissant pendant dix minutes un chef de guerre pour montrer que malgré leurs millions, ils ont le cœur à la bonne place.

Comme Ellen DeGeneres qui, au plus fort de la pandémie, a diffusé une vidéo afin de dire qu’elle partageait la douleur des Américains.

Parce qu’elle aussi était confinée dans sa maison de 55 millions de dollars comprenant quatre chambres à coucher, un terrain de tennis, une piscine à débordement, un étang à carpes, un parc de deux hectares et dix salles de bain...

On me dira que je suis de mauvaise foi.

Après tout, il y a des millions de personnes qui regardent les Oscars, non ? Ça permettrait au président de l’Ukraine de passer son message !

Comme si on ne savait pas ce qui se passe en Ukraine...

Et comme si Zelensky avait besoin d’autres tapes dans le dos et d’autres pouces en l’air !

ALL YOU NEED IS LOVE

La prochaine cérémonie des Grammys se déroulera dans 11 jours, le 3 avril.

Pourquoi on ne garde pas Zelensky pour ce gala, à la place ?

Son segment pourrait être présenté par une chanteuse en Hot Pants qui se frotte les foufounes sur les jambes d’un rappeur déguisé en cow-boy.

« And now, I intriduce you to my man Zelensky, yo bro ! »

Ça serait un grand jour pour l’Ukraine...