Nicole Garcia sur la scène du TNM en juin

L’actrice française Nicole Garcia va fouler la scène du TNM en juin dans la pièce Royan, la professeure de français.

Cette production a été créée au Festival d’Avignon en 2021 à partir d’un texte de Marie NDiaye et d’une mise en scène de Frédéric Bélier Garcia, le fils de Nicole Garcia.

Cette dernière, qui fait carrière depuis plus de 50 ans, sera sous les projecteurs du TNM pour cinq représentations, du 7 au 11 juin.

La pièce raconte l’histoire d’une enseignante qui est confrontée à un événement tragique qu’elle ne peut ni défendre ni expliquer, a-t-on précisé mercredi, dans un communiqué. La femme vit cette situation avec ses incertitudes, ses angoisses et tout son bagage de vie.

Nicole Garcia a fait beaucoup de théâtre et de cinéma, devant la caméra (Que la fête commence, Le Cavaleur) et à titre de réalisatrice pour neuf longs métrages. Son plus récent, lancé il y a deux ans, s'intitule Les amants.

