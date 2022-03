Patrice Bergeron: le mystère persiste, même pour son entraîneur

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, demeure bien silencieux quand il est question de son futur avec l’équipe, qui devra lui accorder un nouveau contrat pour le garder dans ses rangs en 2022-2023.

Le numéro 37 deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain, complétant un pacte de huit ans et de 55 millions $. Plusieurs journalistes et partisans s’attendent à le voir terminer sa brillante carrière au Massachusetts. En marge du dernier match des étoiles, le principal concerné avait d’ailleurs mentionné au «Journal de Montréal» qu’il voulait demeurer dans le giron des Bruins. Par contre, cette fin de parcours se déroule-t-elle actuellement, cette saison?

Au «Journal», le Québécois avait aussi affirmé qu’il allait songer à la suite une fois la campagne chose du passé, précisant au passage «que je ne sais pas si je continuerai de jouer». Or, plus d’un mois après cet énoncé, la situation semble identique. Aux dires de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, le tout reste un mystère entier à ses yeux.

«Il n’y a rien, pour être franc avec vous, a indiqué le pilote à la chaîne radiophonique locale 98,5 The Sports Hub’s. Sur ce plan, il est un gars très prudent. Néanmoins, il est toujours ouvert à discuter de la formation. C’est un excellent capitaine quant à la capacité de s’exprimer devant le groupe ou lorsqu’un nouveau joueur arrive. Mais non, il n’a pas parlé du sujet avec nous et je respecte cela. Il a dit à tout le monde que nous en discuterons à la fin de l’année et qu’il prendra une décision.»

«Il peut encore jouer au niveau élite et c’est bien. Évidemment, quand un athlète peut performer ainsi, c’est difficile pour lui de se retirer, a-t-il aussi admis. Les joueurs reconnaîtront le déclin de leurs habiletés si c’est le cas. Présentement, il est toujours un excellent joueur de la Ligue nationale et gagnera probablement le trophée Frank-J.-Selke à nouveau. Espérons que cela l’incitera à continuer ici en tant que Bruin.»

Quelques maux

Bergeron a été échaudé par quelques pépins physiques depuis ses débuts dans le circuit en 2003 et il devrait en principe effectuer un retour au jeu à l’occasion de la visite du Lightning de Tampa Bay, jeudi. Le vétéran a manqué les trois derniers affrontements et il en a dit un peu sur la nature exacte de ses ennuis ayant nécessité une intervention chirurgicale.

«J’ai eu une infection au coude, a-t-il confirmé aux médias. C’est apparu la veille de notre match à Chicago [le 15 mars] et ça s’est amplifié. J’ai dû revenir à Boston pour régler le problème et subir une opération.

«Il a un rendez-vous jeudi matin. Nous aurons une meilleure idée à ce moment-là», a de son côté spécifié Cassidy relativement aux probabilités de revoir Bergeron, auteur de 17 buts en 56 sorties cette saison, en action face au Lightning.

