Poutine prêt pour l’escalade?

Mis à part quelques modestes gains, l’armée russe continue de pilonner plusieurs villes ukrainiennes sans afficher de progression importante.

Qu’il s’agisse de Kyïv, Tchernihiv, Soumy ou Kharkiv, les villes du nord-est n’ont pas subi d’attaques particulièrement agressives, les troupes de l’envahisseur se contentant de sécuriser les acquis.

Non seulement on semble s’enliser, mais des problèmes d’ordre logistique, comme le ravitaillement, plombent le déploiement des opérations militaires russes.

Pertes russes

Comme ce fut le cas dans les derniers jours, on tente tant bien que mal de remplacer les soldats tombés au combat par des réservistes et des conscrits dont l’intégration aux troupes régulières s’effectue parfois péniblement.

Plus difficiles à accepter pour Vladimir Poutine, des assauts contre Louhansk et Donetsk se sont soldés par des échecs.

Le commandement ukrainien affirme avoir détruit une douzaine de chars et deux avions russes.

Il n’y a qu’à Marioupol où l’armée russe peut entrevoir une victoire à court terme. L’Institute for the Study of War affirme que la ville passera sous contrôle de l’envahisseur dans les prochaines semaines.

Écoutez l'édito de Luc Laliberté à l'émission de Martineau diffusée chaque jour en direct 8 h via QUB radio :

Un envahisseur impatient

Si Volodymyr Zelensky insistait hier sur la nécessité d’une rencontre avec Vladimir Poutine, les dirigeants occidentaux et les pays membres de l’OTAN évaluent ces jours-ci la possibilité que le président russe accélère la cadence et qu’il décide de recourir aux armes chimiques, biologiques ou nucléaires.

En tournée européenne, le président américain Joe Biden veut s’assurer d’une réponse concertée de ses alliés dans l’éventualité d’une escalade de la part de la Russie.