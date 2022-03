«Quand les murs tombent»: un nouveau projet pour Mathieu Baron à CASA

Mathieu Baron sera à la barre d’une nouvelle émission de rénovation présentée à CASA, dès l’hiver prochain, et les inscriptions sont ouvertes.

Axée sur la rénovation en couple, cette nouvelle série a pour objectif de simplifier et d’encadrer les rénovateurs. Elle posera aussi un regard sans filtre sur l’envers du décor, qui en plus d’informer les téléspectateurs, donnera des trucs pour éviter les conflits.

Chaque épisode de «Quand les murs tombent» présentera des couples qui vivent des défis personnels et techniques qui se reflètent sur leur projet de rénovation. Mathieu Baron et la designer Paule Bourdonnais aideront pour leur part les participants à survivre à leur projet dans la communication, la bienveillance et l’amour.

Début de la période de recrutement

La période d’inscription est actuellement ouverte aux couples de tous âges qui souhaitent faire tomber des murs dans leur maison. Les participants auront à mettre de côté leur orgueil, ainsi que faire face à des imprévus, à des compromis et à des choix déchirants.

Les participants ont jusqu’au 10 avril prochain pour soumettre leur candidature à l’adresse gotoast.ca/recrutement-serie-renovation.

L’émission «Quand les murs tombent» est produite par Avanti-Toast, en collaboration avec Québecor Contenu, et réalisée par Simon Sachel («Un zoo pas comme les autres», «Mères à boutte», «Havana Qc»).

Mathieu Baron anime également «Chefs de bois», qui disponible sur la plateforme Vrai et qui sera diffusée à TVA dès le 28 mars.

