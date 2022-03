Quatre ans de prison pour le «Justin Bieber du Québec»

Rappelant que les influenceurs ont aussi une responsabilité sociale et qu’ils doivent donner l’exemple, une juge a imposé une peine de quatre ans de prison au «king de Snapchat» Dylan Demers pour avoir diffusé des images explicites de filles mineures sur les médias sociaux.

Se proclamant influenceur avec ses quelque 250 000 abonnées sur différentes plateformes, Dylan Demers avait été arrêté en février 2019 après avoir publié des photos explicites de trois adolescentes ayant entre 13 et 17 ans. À l’époque, le jeune homme de 21 ans était «obnubilé par sa popularité» et multipliait donc les photos et vidéos de lui vivant «le rêve américain», en se montrant au volant de voitures luxueuses ou côtoyant de jolies femmes.

Sauf que les photos explicites de trois victimes mineures représentaient de la production et de la distribution de pornographie juvénile. Même si les victimes étaient consentantes lors de la prise d’images, celles-ci ont témoigné «des ravages» causés par la publication de ces images qui peuvent à tout moment refaire surface sur le web.

Après l’arrestation de son ami Carlos Desjardins, Dylan Demers, qui se décrivait comme le «Justin Bieber du Québec», a aussi fait l’objet d’accusations.

Message aux influenceurs

Dans une décision où bien peu de facteurs atténuants ont été pris en compte, la juge Sandra Rioux a parlé des remords «inexistants» de Demers envers les victimes et de la banalisation des gestes posés. «Il ne faut pas sous-estimer les répercussions d’un simple clic», a dit la juge, en rappelant qu’internet et son désir d’y entretenir «une présence de tous les instants» ont engendré sa criminalité.

Le jeune homme de Longueuil se faisait une fierté d’exposer son nombre d’abonnés. «La notoriété était primordiale, au détriment des victimes», a-t-elle dit dans sa décision.

La juge a d’ailleurs rappelé à ceux qui se qualifient d’influenceurs qu’ils ont une responsabilité sociale en raison de la tribune qu’ils ont. «Les influenceurs doivent être des exemples.»

Un message qui s’est d’ailleurs répercuté dans la sentence de l’homme maintenant âgé de 25 ans qui réside à Saint-Hubert. Une peine totale de quatre ans lui a été imposée, après quoi il ne pourrait reprendre sa carrière d’influenceur de sitôt en vertu d’une ordonnance de trois ans.