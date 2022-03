Reconnectons avec nos employés et soyons humain

Je me sens impuissante comme mère de famille de voir à la télé des milliers de familles qui fuient la guerre. Nous ne pouvons rester indifférents au sort des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Ce conflit, même s’il se déroule à des milliers de kilomètres, provoque chez plusieurs d’entre nous une très vive anxiété. Certains vivent de la peur. Parce que nous craignons les conséquences d’une escalade de la violence. Jusqu’où ça ira?

Cette anxiété s’ajoute aux inquiétudes que nous vivons depuis le début de l’année. Nous vivons un climat d’incertitude économique alors que tout le monde subit l’inflation (5,7 % en février). La hausse du prix du panier d’épicerie (je parle en connaissance de cause avec trois enfants!) et la hausse du prix de l’essence font mal au portefeuille des familles. Tout nous coûte plus cher alors que les travailleurs n’auront pas plus d’argent sur leur prochaine paie.

Peur et anxiété en milieu de travail

L’enjeu, c’est que cette anxiété se transporte aussi au travail, ce qui nuit considérablement au climat de travail et à la productivité. Je m’adresse aux employeurs du Québec : vos employés vivent probablement de la peur et de l’anxiété ces jours-ci. Ça se sent dans les relations avec les collègues qui peuvent devenir soudainement plus tendues. D’autres peuvent craindre de perdre leur emploi malgré la pénurie de main d’œuvre. Il suffit d’une visite dans n’importe quelle entreprise pour le constater : cette anxiété, on la sent.

Le retour en présentiel et/ou hybride favorise une reconnexion humaine, mais les employeurs doivent garder en tête que les employés peuvent être inquiets et bouleversés par une multitude d’événements extérieurs à leur environnement de travail. Plus que jamais, les employeurs doivent revenir à la base : prendre soin de leurs employés et surtout les écouter. Écouter ce qu’ils vivent et subissent. Rester sensible à leurs inquiétudes. Accepter qu’ils ressentent de l’anxiété et de la peur avec tous les bouleversements qui accompagnent les fins de mois et les paiements de factures.

Et ils ne sont pas seuls, leurs patrons sont aussi stressés et anxieux. Ce sont des pères et des mères de familles qui vivent les mêmes inquiétudes! Plusieurs entrepreneurs me racontent être au bout du rouleau, ne dorment plus et vivent énormément d’anxiété. Parce qu’ils subissent de la pression de partout. Parce que certains employés menacent de claquer la porte s’ils ne reçoivent pas une augmentation de salaire démesurée. Les employeurs ont le droit d’exprimer leurs craintes, sans pour autant en rajouter sur le dos des employés.

Une opportunité

Le contexte actuel donne aux employeurs une opportunité de reconnecter avec leurs employés. À apprécier l’humain avec qui on interagit. Avoir des discussions franches, transparentes et honnêtes. Ça signifie parfois que l’employé remette en question des façons de faire et refuse maintenant d’exécuter certaines tâches. Le rôle de l’employeur, c’est de clarifier les attentes envers ses employés tout en étant à l’écoute des signaux d’anxiété.

Pourquoi ne pas simplement entretenir des relations humaines et s’impliquer comme employeur sans arrières pensées? En semant avec authenticité, les employeurs récolteront des employés confiants, impliqués et motivés.

Il faut reconnecter l’humain avec l’humain. En créant un lien humain, les employés ne travaillent plus pour un salaire. Parce qu’il y a l’humain derrière l’entreprise. Mon message aux employeurs est le suivant : reconnectons-nous avec nos employés. Développons une culture où l’humain est réellement important. Comme la guerre en Ukraine nous le rappelle, nous sommes d’abord des êtres humains. Des humains qui gagnent à se parler et à s’écouter.

Marie-Eve Drouin, CRHA

Stratège en ressources humaines et médiatrice accréditée chez Drouin Ressource humaines