Tyreek Hill échangé par les Chiefs

Le receveur de passes Tyreek Hill évoluera avec une nouvelle équipe en 2022, car les Chiefs de Kansas City l'ont échangé aux Dolphins de Miami, qui lui ont aussitôt accordé une prolongation contractuelle de trois ans et 75 millions $, mercredi.

D'après le réseau ESPN, l'organisation floridienne a cédé en retour cinq choix de repêchage, incluant une sélection de premier tour, la 29e au total, du prochain encan. Pour ce qui est de la nouvelle entente, une somme garantie de 72,2 millions $ est comprise, selon la même source. Hill est lié à Miami jusqu'à la fin de la campagne 2025 et gagnera en moyenne 23,8 millions $ annuellement.

Plus tôt, ESPN avait rapporté que les Chiefs discutaient avec les Jets de New York, ajoutant que la formation choisissant de tenter sa chance avec le joueur de 28 ans allait lui offrir une lucrative prolongation de contrat à l’embauche. Cette année, Hill doit compléter un pacte de trois ans et d’une valeur maximale de 54 millions $.

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes sera ainsi privé d’une de ses principales cibles. En 2021, Hill a établi un sommet personnel en carrière avec 111 attrapés. Il a récolté 1239 verges et neuf touchés par la voie aérienne. Depuis ses débuts dans la NFL en 2016, le sextuple invité au Pro Bowl a franchi le cap des 1000 verges quatre fois et compte 56 majeurs par la passe en tout.

La semaine dernière, Kansas City avait ajouté à son effectif le receveur JuJu Smith-Schuster, l’ancienne vedette des Steelers de Pittsburgh.

