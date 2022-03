Un premier entraînement avec le CH pour Barron

Le nouveau défenseur du Canadien de Montréal, Justin Barron, s'est entraîné pour une première fois avec l'équipe, mercredi, deux jours après avoir été acquis dans la transaction qui a envoyé Artturi Lehkonen à l'Avalanche du Colorado.

Pendant ce temps, les attaquants Nick Suzuki et Jonathan Drouin restaient à l'écart afin de subir des traitements. Le gardien Carey Price, qui a récemment repris l'entraînement avec ses coéquipiers, n'y était pas non plus. Il est demeuré à la maison, car il est malade; le problème l’affligeant n’est pas la COVID-19, a indiqué le club.

Le Tricolore se prépare pour son duel de jeudi soir contre les Panthers de la Floride, après avoir subi une défaite de 3 à 2 en prolongation aux mains des Bruins de Boston, lundi.

