Un site web pour le suivi des femmes enceintes

Le gouvernement du Québec a mis en place un outil pour assurer un meilleur suivi des femmes enceintes dès les premiers mois de leur grossesse.

Le site «Ma Grossesse», qui prend la forme d’un formulaire à remplir sur internet, permettra à des intervenants de la santé de cibler les besoins des femmes et de les diriger vers diverses ressources du réseau de la santé ou communautaires.

«L’intervenant "avis de grossesse" pourrait prendre contact avec elle et lui attribuer un médecin et lui dire "écoutez, dans votre localité, on a tel médecin, je pourrais vous donner un rendez-vous"», a indiqué Geneviève Villeneuve, agente de planification, de programmation et de recherche à la direction de santé publique de la Côte-Nord.

«La volonté du gouvernement est de rejoindre toutes les femmes enceintes au Québec», a-t-elle ajouté.

Sur la Côte-Nord, des liens ont été établis avec les communautés innues pour assurer un suivi des dossiers auprès des ressources situées sur les réserves.

Selon des données récentes, près du quart des Québécoises enceintes n’ont pas eu de suivi obstétrical au cours de leur premier trimestre de grossesse.

L’implantation d’un avis de déclaration de grossesse était une recommandation formulée par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.