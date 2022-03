Versement de 500$: les députés sont aussi victimes de l’inflation

Les députés sont aussi victimes de l’inflation, a plaidé le premier ministre du Québec afin de justifier l’octroi du crédit de 500 $ aux personnes qui gagnent jusqu’à 100 000$ par année. Un «scandale», selon Québec Solidaire.

«Que ce soit une infirmière qui gagne 85 000 $, un enseignant ou un député, je pense que ces personnes-là ont été affectées», a affirmé le premier ministre François Legault. «C’est rare qu’on voie les loyers, l’épicerie, l’essence augmenter de façon aussi importante.»

Le chef du gouvernement de la CAQ réagissait aux réactions des partis d’opposition qui conteste le nouveau crédit d’impôt de 500$ qui sera versé à 6,4 millions d’adultes pour contrer les effets de l’inflation.

«Les oppositions auraient préféré qu’on donne le chèque seulement aux plus démunis», a mentionné M. Legault. «Trop souvent, on oublie la classe moyenne et ce n’est pas vrai que les gens qui gagnent plus de 40 000$ ou 50 000$ par année n’ont pas été affectés par l’inflation.»

Le député de la CAQ, Simon Allaire, a d’ailleurs souligné dans une mêlée de presse qu’il était victime de l’inflation.

«Oui, comme tout le monde», a-t-il relaté, soulignant qu’un chèque pourrait l’aider à « payer l’ensemble des dépenses comme l’ensemble des citoyens qui sont victimes de l’inflation.»

Un «scandale»

Certains députés qui recevront le versement du gouvernement ont toutefois souligné leur malaise, estimant ne pas en avoir besoin contrairement à d’autres citoyens en situation précaire. «Oui, probablement que je vais recevoir (...) Je pose la question: est-ce que moi, j'en ai besoin? Je n'en ai pas besoin», a affirmé Ruba Ghazal, responsable solidaire en matière de finances.

Le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, signale que ce chèque qu’il recevra est «un scandale». Il en fera d’ailleurs don, assure-t-il.

«Je vais le donner aux banques alimentaires de mon comté. Puis j'aimerais bien ça, savoir il y a combien de députés caquistes qui vont le recevoir. J'aimerais ça savoir s'ils ont honte.»

La ministre déléguée à la condition féminine, Isabelle Charest, estime également que les députés et les gens qui n’ont pas besoin devrait offrir la somme à un organisme communautaire.

«Pour favoriser l’entraide collective, oui», a-t-elle déclaré.

