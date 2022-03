BCE: 11,14 M$ pour le grand patron

Les cinq dirigeants les mieux payés chez BCE se sont partagé une cagnotte de 28,8 millions $, l’an dernier. Pour sa part, le grand patron Mirko Bibic a empoché un chèque de 11,14 millions $, en hausse de 17,5 %.

Ces dernières semaines, BCE a dévoilé sa circulaire en prévision de son assemblée annuelle des actionnaires qui se déroulera le 5 mai prochain.

Pour les cinq membres de la haute direction, les salaires avec primes et avantages représentent un bond de près de 14 % par rapport à un an plus tôt où 25,3 millions $ avaient été versés à ces cadres.

En plus de sa rémunération de base de 1,3 million $, le président et chef de la direction de BCE et Bell Canada, M. Bibic, a reçu une prime de 3,19 millions $. Il a aussi eu droit à des attributions fondées sur des actions (6 millions $) et à un montant de 436 605 $ pour son régime de retraite.

Le numéro un de la société de télécommunication a également touché 218 183 $, dont 120 000 $ en allocation pour « avantages indirects ».

Et les autres

Parmi les autres membres de la haute direction les mieux rémunérés, en deuxième et troisième positions, on retrouve le président de Bell Média et vice-président principal chez Bell Canada et BCE, Wade Oosterman, et le président de groupe expérience client, John Watson.

En 2021, M. Oosterman a empoché un salaire global de 4,91 millions $, dont 1,2 million $ en prime pour avoir atteint les cibles de performance. Il avait reçu 4,55 millions $ l’année précédente.

Quant à M. Watson, il a reçu 4,58 millions $. Il s’agit d’une augmentation de 9,2 % par rapport à sa récolte en 2020.

En 2021, BCE a enregistré une croissance de ses profits de 7,2 % pour atteindre 2,89 milliards $. Les produits d’exploitation se sont élevés à 23,45 milliards $, en augmentation de 2,5 %.