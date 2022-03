Bissonnette devant la Cour suprême aujourd’hui

À quoi s’attendre ? 25 ans MINIMUM est-ce que c’est suffisant pour un prévenu qui a fait plusieurs meurtres? A-t-on oublié que la sentence n’est pas 25 ans, mais bien la prison à vie? Faisons-nous confiance à la Commission des Libérations conditionnelles pour ne pas libérer un meurtrier après 25 ans s’il n’est pas réhabilité? Est-ce que permettre des minimums de 150 ans avant la libération conditionnelle, donc ne jamais sortir de prison, augmenterait la dissuasion pour ceux qui seraient tentés de commettre plusieurs meurtres? La Cour suprême n’aura pas une tâche facile lors de l’audition aujourd’hui du dossier d’Alexandre Bissonnette, l’auteur de la tuerie de la mosquée de Québec.

Pour bien comprendre, il faut commencer par le début. Avant les peines d’emprisonnement à perpétuité, il y avait la peine de mort pour les crimes graves comme la haute trahison et le meurtre. Maintenant, ces crimes tels que le meurtre au premier degré sont punis d’une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité, avec une période de 25 ans où aucune libération conditionnelle n'est possible ; le meurtre au second degré est aussi puni d’une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité, mais avec une période de 10 à 25 ans avant que la libération conditionnelle soit possible. Ces dispositions ont été adoptées suite à l’abolition de la peine de mort au Canada.

On ne peut plus enlever la vie à un meurtrier pour le punir puisque c’est inhumain d’agir ainsi, mais on peut l’emprisonner à vie puisque son crime est odieux et très grave. Par contre, les autorités à l’époque ont prévu une possibilité de libération conditionnelle après un certain temps pour respecter un des piliers de notre système pénal, qui est la possibilité de réhabilitation d’un criminel. À cet effet on met en place une Commission pour déterminer si une personne qui a commis un crime très grave est réhabilitée ou pas, avant de le laisser sortir après sa période d’inadmissibilité. Il sera quand même surveillé par la Commission toute sa vie.

Le gouvernement Harper, trouvant qu’on devrait être plus sévère avec un prévenu qui commet plusieurs meurtres, a fait adopté la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples en 2011, permettant ainsi l’article du Code criminel qui autorise le juge de cumuler les périodes d’inadmissibilités à la libération par bons de 25 ans en cas de meurtre premier degré et par bon de 10 à 25 ans pour les meurtres au deuxième degré :

745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement .

Lorsqu’on parle de «purgées consécutivement» dans cet article, cela veut dire que la période d’inadmissibilité se cumule. D’où le 25 + 25 ou le 10 + 10 ...

C’est à ce moment que le débat commence et trouvera sa finalité à la Cour suprême aujourd’hui. Est-ce que cet article est inconstitutionnel ? Bafoue-t-il la Constitution, qui est au-dessus de toutes les lois? Peut-on vraiment prévoir qu’une personne n’aura pas le droit de démontrer qu’elle est réhabilitée? Dans certains cas avant la fin de sa vie lorsqu’on parle de 50 ans minimum ou encore jamais lorsqu’on parle de plus...possiblement 150 ans dans le cas de Bissonnette.

Le débat va dans tous les sens pour le moment. D’un côté on rappelle toujours qu’une peine n’est pas une vengeance et que de ne pas permettre la libération conditionnelle dans un délai raisonnable constituerait une peine cruelle et inusitée sanctionnée par la Charte. De l’autre côté, on se demande comment quantifier l’horreur. Comment démontrer par la sévérité de la peine qu’une tuerie est pire qu’un meurtre?

Jusqu'à maintenant au Québec la Cour supérieure a déterminé que ledit article n’est pas constitutionnel, mais le juge Huot a tenté de le réparer en imposant une peine à Bissonnette de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. La Cour d’appel du Québec n’a pas acheté cette théorie. Pour elle, l’article est tout simplement inconstitutionnel et le juge de première instance n’avait pas l’autorité de le changer, de le réparer, dans son jugement.

Pour l’instant, la situation est telle au Canada que la peine pour Alexandre Bissonnette est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans; que la peine pour Justin Bourque, l’auteur de la fusillade de 2014 à Moncton tuant 3 personnes est la prison à vie sans possibilité de libération avant 75 ans; que la peine de Bruce McArthur, ce jardinier de l’Ontario qui avait tué et enterré 8 personnes, est la prison à vie sans possibilité de libération avant 50 ans. Le bordel quoi...

C’est donc pourquoi aujourd’hui la Cour Suprême du Canada aura le mandat de faire le ménage, de mettre la lumière sur la possibilité de cumuler les périodes d’inadmissibilités à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples. Pour ma part je crois que cet article sera invalidé par la Cour, mais je crois fermement également qu’il est temps de mieux faire connaître la Commission des Libérations conditionnelles pour la confiance du public et d’investir dans cette commission pour être assuré que le travail soit bien fait à l’effet qu’il n’y a pas un meurtrier qui sortira s’il n’est pas réhabilité.

Le cas d’Eustachio Gallese, cet homme qui avait tué une travailleuse du sexe après sa sortie de prison suite à une peine pour avoir tué sa conjointe, ne nous rassure pas du tout. Mais le cas de Paul Bernardo, ce tueur en série qui à plusieurs reprises avait demandé sa libération conditionnelle sans succès, nous rassure.

À suivre! Pour ceux qui sont intéressés par cette cause, vous pouvez suivre l’audience en direct à 9h30 sur le site de la Cour Suprême dans la section Audiences :

https://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-fra.aspx