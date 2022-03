Brossard devrait avoir un poste de police

Le conseil d’agglomération de Longueuil devrait charger sa commission de la sécurité publique d’étudier différents scénarios pour implanter un poste de police sur le territoire de Brossard.

Les élus devront se prononcer à ce sujet au cours d’une séance du conseil, qui se déroulera jeudi, en fin de journée.

«Plus qu’un simple immeuble composé de béton ou de briques, le poste de police de Brossard devra permettre une meilleure coordination de nos équipes sur le terrain, afin d’offrir des services encore plus efficaces aux citoyennes et aux citoyens», a déclaré Fady Dagher, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Il indique que le projet s’inscrit dans la philosophie de sa police, d’offrir un service de proximité avec la population.

Si le mandat est effectivement entériné par le conseil, le SPAL présentera différents scénarios dans les prochaines semaines, afin d’arriver à un projet qui pourrait se matérialiser dans les prochaines années. L’emplacement du futur poste et la forme qu’il prendra seront notamment des questions sur lequel le SPAL devra se pencher.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, en avait publiquement fait la demande à l’automne 2020. Jusqu’aux fusions municipales, au début des années 2000, la Ville disposait de son propre service de police.

Pour elle, c’est une étape «majeure» qui devrait être franchie. «L’établissement d’un tel poste entraînera l’image d’une police plus présente, plus visible et davantage engagée dans sa communauté», a-t-elle déclaré.

Composé de près de 100 000 habitants, sa municipalité serait la plus grande sans poste de police, selon ses dires.

Présidente du comité exécutif de l’agglomération et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier y voit l’occasion de collaborer afin de tourner la page sur de vieilles querelles.

«Il est important pour moi de jouer un rôle rassembleur et de régler des dossiers qui traînent depuis trop longtemps en raison de conflits politiques hérités de l’époque des fusions et des défusions», a-t-elle souligné.