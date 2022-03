Les Panthers trop fort pour le Canadien

Le Canadien de Montréal, dernier dans l’Est, s’est bien battu au Centre Bell, mais les Panthers de la Floride, premiers dans la même association, ont été trop puissants pour l’équipe locale, qui s’est inclinée 4 à 3, jeudi soir.

C’est devenu un cliché, mais il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre, qui a été excitante d’un bout à l’autre. Après 20 secondes de jeu, Jonathan Huberdeau a été envoyé au cachot et Nick Suzuki l’a fait payer neuf secondes après le début de l’avantage numérique.

Le Tricolore a eu à peine le temps de célébrer puisque Aleksander Barkov a été très rapide pour assurer la réplique des Panthers, sept petites secondes plus tard.

Ben Chiarot effectuait déjà un premier retour à Montréal et la foule l’a remercié pour ses loyaux services des trois dernières années en lui réservant une belle ovation en début de rencontre. L’un de ses lancers de la ligne bleue s’est d’ailleurs retrouvé derrière Jake Allen lorsqu’il a été dévié à la limite de la hauteur permise par Anthony Duclair.

En fait, les trois joueurs qui revêtaient l’uniforme des Panthers pour la première fois ont amassé un point. Claude Giroux et Robert Hagg se sont tous les deux faits complices du filet de Barkov. L’ancien capitaine des Flyers de Philadelphie a ajouté une aide sur le but d’assurance de Sam Reinhart en troisième période.

Huberdeau a récolté deux mentions d’aide et a porté son total de points à 88 cette saison. Mason Marchment a été l’autre buteur des vainqueurs.

Jake Evans a marqué d’une habile déviation au deuxième engagement et Paul Byron a réduit l’écart à un seul but alors que l’entraîneur-chef Martin St-Louis avait rappelé Allen au banc. Le Canadien n’a toutefois pu profiter d’un avantage numérique et d’un six contre quatre en fin de rencontre pour niveler le pointage.

Le gardien du CH a une fois de plus été très occupé en bloquant 37 lancers. Son vis-à-vis, Spencer Knight, s’est dressé devant 28 rondelles.

L’attaquant Tyler Pitlick faisait ses débuts en bleu, blanc et rouge et il a décoché deux lancers, étant le deuxième joueur le moins utilisé par St-Louis.