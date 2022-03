Guerre à finir en Mauricie

Dans le coin rouge, portant la culotte Eye of the Tiger Management, le Centre Gervais Auto de Shawinigan. Mettant en vedette Simon Kean, Arslanbek Makhmudov et plusieurs autres.

Dans le coin bleu, portant la culotte GYM, le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Mettant en vedette Mikaël Zewski, Marie-Pier Houle et quelques autres.

Une région, la Mauricie, deux villes, deux promoteurs, deux organisations de hockey, un marché et une bataille pour la clientèle de boxe de cette grande Mauricie qu’on veut étendre à un rayon de 90 kilomètres.

Alors que Shawinigan jouissait pratiquement d’un monopole boxe sur la région, Trois-Rivières contre-attaque avec un gala demain soir dans le tout nouveau Colisée Vidéotron.

« C’est le premier événement dans notre nouveau Colisée à part les matchs des Lions au hockey. Nous sommes fébriles et nous avons hâte de recevoir les fans de la région élargie de la Mauricie », racontait hier Mark Weightman, le président des Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL.

Et il était de belle humeur.

ÉLARGIR LA RÉGION

Weightman est le président des Lions. Mais c’est lui et son organisation qui ont pris la responsabilité de vendre les tickets pour le gala de boxe. Yvon Michel et son groupe apportent leur appui, mais comme c’est le cas à Shawinigan avec Eye of the Tiger Management, c’est l’organisation locale qui fait le gros du travail.

« On veut développer un marché jusqu’à Repentigny et Portneuf du côté de Québec. C’est facile de venir au Colisée Vidéotron. On est à 200 mètres de la 40, on voit l’édifice en venant et le stationnement est gratis. Il n’y a pas de raison que la Mauricie ne devienne pas un marché important pour la boxe. Il y aura toujours le Centre Bell et le Centre Vidéotron et leurs 20 000 spectateurs et la Place Bell à Laval. Mais notre Colisée est un édifice neuf, techniquement moderne et bien équipé, le service est excellent et chaleureux, et la boxe va contribuer à le faire connaître. En plus, nous sommes situés à mi-parcours entre Québec et Montréal. Que demander de mieux ? » de dire Weightman.

LA QUALITÉ DES BOXEURS

Trois-Rivières a l’édifice et l’organisation avec les Lions. Mais pourra-t-on construire du solide avec les rares boxeurs de GYM ?

« Oui, soutient Yvon Michel. Avec la collaboration de Probellum, notre partenaire, et les vedettes de GYM, je ne vois pas de problème. »

Vendredi, Mikaël Zewski a un vrai bon adversaire. Il affronte Carlos Ocampo, un jeune Mexicain de 26 ans. Ocampo est beaucoup mieux placé que Zewski au classement BoxRec, la bible de la discipline. Ocampo est 22e, Zewski 60e. Le défi est réel. Le choc va être brutal.

Mais c’est le clan Zewski qui demandait un adversaire classé mondialement. Tous seront servis.

Deux autres combats méritent qu’on se rende au Colisée. Sébastien Bouchard a le cœur d’un lion et malgré des blessures qui ont retardé sa carrière et mis en péril son avenir de boxeur, c’est toujours électrisant de le voir dans un ring.

Et Marie-Pier Houle, selon moi, a le plus beau physique de boxe chez les Québécoises du ring. Elle n’a pas fini de progresser.

LA COMPÉTITION... GAGNANTE

À Shawinigan, ça fait déjà un an qu’on voit venir la compétition à Trois-Rivières. Roger Lavergne, Camille Estephan, Claude Vallée et quelques autres ont défriché, labouré et semé un beau terrain. Un des galas, celui de Simon Kean contre Adam Braidwood, avait attiré 4800 spectateurs payants dans l’amphithéâtre. Et un autre a permis à TVA Sports de décrocher une audience de 750 000 téléspectateurs pour de la boxe en direct de Shawinigan.

Lavergne se veut beau joueur devant l’essai des Lions et de GYM pour développer un marché à Trois-Rivières. Weightman soutient que la Mauricie est capable d’accueillir deux organisations de boxe dans la grande région. Lavergne est bien obligé de convenir de même avec son homologue du hockey professionnel. Mais il est conscient de ses avantages.

« Ça fait longtemps qu’on travaille à Shawinigan. La compétition, c’est toujours bon. Surtout quand c’est toi qui es en avant. »

C’est dit avec un petit sourire. Mais ça annonce d’ici quelques mois un gala de boxe à Shawinigan qui ne sera pas piqué des vers.

Dans le fond, les boxeurs et les fans y gagneront...

Halak à Montréal ?

Vous vous rappelez le printemps Halak de 2010. Quand Jaroslav Halak avait assis Carey Price sur le banc pour conduire miraculeusement le Canadien jusqu’au carré d’as dans les séries ? Il avait été invraisemblable.

Price est resté à Montréal et Halak a beaucoup voyagé. Mais le bilan de sa carrière dans la LNH se compare avec celui de Price. À part les matchs d’étoiles.

L’été dernier, le Canadien croyait vraiment que Price pourrait partir au repêchage d’expansion pour Seattle. Le gardien avait donné sa permission pour que le CH ne le protège pas sur sa liste avant le repêchage.

Finalement, Ron Francis a décidé de passer son tour. Peut-être à cause de son salaire de 10,5 millions $, de l’état de son genou ou de ses problèmes personnels. Ou à cause des trois raisons et d’Angela.

Pas Fleury

J’avais des informations qui me disaient que Marc Bergevin prévoyait remplacer Price par Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, si Price quittait l’organisation.

Je me trompais. L’homme que Marc Bergevin voulait en cas d’urgence était Halak.

« Marc Bergevin ne m’a jamais appelé pour discuter de Marc-André Fleury, m’a expliqué le réputé Allan Walsh, l’agent de Fleury. En fait, Bergevin m’a appelé pour s’informer à propos d’un autre de mes clients. Jaroslav Halak. »

Finalement, Price est resté à Montréal, il s’est retrouvé en désintoxication et il n’a pas joué de la saison. Jusqu’à maintenant.

Et Halak ne casse rien à Vancouver.

Les printemps miraculeux n’arrivent qu’une fois, faut-il croire.