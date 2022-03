Jonathan Toews a le coeur brisé

Le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, n’en démord pas : il n’a pas vraiment apprécié les départs de certains joueurs-clés au cours des derniers jours.

Vendredi dernier, le Manitobain avait déploré au site The Athletic l’échange ayant expédié Brandon Hagel et au Lightning de Tampa Bay, profitant de l’occasion pour exprimer son appréhension de se retrouver sous d’autres cieux ultérieurement. Mercredi, il a réitéré ses propos, surtout que la transaction impliquant Marc-André Fleury – maintenant un porte-couleurs du Wild du Minnesota – est loin de l’avoir enchanté.

«La direction empruntée par la direction du club est devenue claire et je ne mentirai pas : c’est crève-cœur de voir quelques bons amis s’en aller, peu importe ce que le futur réserve, a-t-il dit au site NHL.com. Je pense que ce groupe a traversé pas mal d’obstacles cette année, sur la patinoire et à l’extérieur. La vie est bizarre, ce fut difficile pour beaucoup de gens.»

Évidemment, Toews évoque ici les mauvaises performances des Hawks, avant-derniers de la section Centrale, mais également les tourments qui ont frappé l’organisation. Celle-ci s’est retrouvée au centre du scandale de son ancien responsable de la vidéo, Brad Aldrich, accusé d’agression sexuelle par l’ex-attaquant de l’équipe Kyle Beach. Le tout a mené au départ entre autres du directeur général Stan Bowman. Relativement aux insuccès de la formation, le pilote Jeremy Colliton avait été congédié en novembre au profit de Derek King.

«Il y a de nombreux défis à partir desquels ces joueurs ont grandi collectivement. Quand vous cultivez l’amitié et bâtissez une chimie et une connexion avec vos coéquipiers, vous voulez continuer de construire sur cela, a ajouté Toews. Donc, c’est vraiment décourageant de voir des morceaux importants de notre formation échangés.»

Comme Giroux?

Tout comme Claude Giroux récemment, Toews disputera prochainement son 1000e match de saison régulière en carrière et atteindra ce plateau en ayant évolué pour une seule organisation. Toutefois, Giroux a aussitôt été transigé aux Panthers de la Floride par les Flyers de Philadelphie après avoir atteint ce plateau. Un scénario quelque peu similaire attend-il Toews l’été prochain? Celui qui aura 34 ans le 29 avril écoulera en 2022-2023 la dernière année de son contrat.

«Je ne dirais pas que ça ne soulève pas de questions à cet égard; pendant longtemps, je n’ai jamais eu à l’esprit l’idée de quitter Chicago. Là, vous ne pouvez pas aider à régler ça, mais seulement de vous imaginer en vous demandant ce que ce serait de jouer pour une autre équipe et quelle expérience vous en retiendriez. L’idée se trouve dans votre tête, mais encore une fois, Chicago est chez-moi. J’aime les Blackhawks et l’organisation. C’est ma famille depuis longtemps et je ne suis pas prêt à m’en aller.»