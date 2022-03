La gastro revient en force ce printemps

Le cauchemar de plusieurs parents a peut-être atteint leur domicile au cours des dernières semaines : les cas de gastro sont nombreux, et plus contagieux.

« C’est clair que la gastro est très, très présente », note le Dr Antonio d’Angelo, chef des urgences au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a deux ans, peu de virus ont circulé dans la communauté, notamment en raison des restrictions sanitaires.

« La fête » des virus

« Le système immunitaire des gens s’est un peu endormi. Quand on est souvent exposé, c’est plus facile de combattre, souligne le Dr d’Angelo. Là, c’est la fête pour les virus, ils sont libres de nous attaquer. »

Dr Antonio d’Angelo

Urgentologue au CHU Sainte-Justine

Selon lui, les gens qui l’attrapent sont malades plus longtemps cette année, ce qui fait que le virus est globalement contagieux sur une plus longue période.

« On voit des enfants qui restent malades plus longtemps, jusqu’à 10 jours. Ils n’ont pas très bien mangé, ils sont plus affaiblis quand ils arrivent à l’urgence », dit le médecin.

Pour le moment, les hôpitaux pédiatriques de Montréal ont noté une hausse des consultations à l’urgence pour des cas de gastro, mais pas au niveau des hospitalisations.

Déshydratation

Chez les petits, le risque majeur de complication est la déshydratation. D’où l’importance de continuer à nourrir l’enfant autant que possible.

Très contagieuse, la gastroentérite se transmet via les liquides corporels. Le lavage des mains est donc la clé pour éviter la propagation.