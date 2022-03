La Nouvelle-Écosse interdit les manifestations devant les domiciles de hauts responsables de la santé

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté des amendements législatifs, jeudi, pour interdire les manifestations devant les domiciles des hauts responsables de la santé et les protéger contre le harcèlement et l'intimidation.

Après que des anti-masques ont manifesté pendant trois jours consécutifs devant le domicile du médecin-hygiéniste en chef de la province, Dr Robert Strang, en banlieue d’Halifax, la Nouvelle-Écosse a proposé jeudi des amendements à sa Loi sur la protection de l'accès aux services de santé. Celles-ci établissent une zone de sécurité de 50 mètres autour des résidences privées des responsables provinciaux de la santé.

«Les Néo-Écossais ont le droit de manifester, mais les manifestants ne peuvent être autorisés à harceler, intimider ou traquer les gens chez eux. C'est inacceptable», a déclaré le ministre de la Justice, Brad Johns, par voie de communiqué, jeudi après-midi.

«Cette loi protège les personnes qui prennent des décisions importantes en matière de santé publique au nom de tous les Néo-Écossais et de leurs familles», a-t-il ajouté.

La législation, adoptée l'automne dernier, garantissait aux patients et aux fournisseurs de services de santé l'accès aux services et aux établissements de services de santé. En vertu des récentes modifications, la définition de ceux-ci inclura également les résidences privées des fournisseurs de services de santé. Les cadres supérieurs et autres décideurs exécutifs du secteur de la santé feront désormais partie de cette catégorie.

Ces amendements entreront en vigueur dès la sanction royale.