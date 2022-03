Lakeside Park Estates: des snowbirds en Floride perdent leur maison

Des dizaines de résidents dont des Québécois devront quitter leur demeure située dans le parc immobilier Lakeside Park Estates au nord de Miami.

L’entreprise chrétienne Trinity Broadcasting Network a remis un avis le 17 mars dernier à tous ses résidents pour les avertir qu'ils devaient déménager très rapidement.

Les snowbirds qui louent leur emplacement au mois devront libérer leur terrain d’ici le 14 avril.

Pour ceux qui possèdent un bail, ils devront quitter d’ici le 22 novembre 2022.

Un deuxième déménagement forcé cette année

Parmi ces résidents, Gaétan Simard est forcé de déménager pour une deuxième fois cette année puisqu’il habitait en 2021 dans un parc immobilier qui a également dû fermer ses portes.

«M. Simard a été exproprié du Twin Lakes Travel Park et a déménagé à ce parc. Il a dû acheter une maison de 12 000 $, une télévision à 1000$ et une causeuse à 1500$. Il pensait enfin avoir la paix et voilà qu'il reçoit cet avis», explique Marie Poupart, collaboratrice pour TVA en Floride.

Vendre ou déménager ce genre d’habitation est très difficile en Floride. M. Simard sera obligé de vendre à la perte sa maisonnette pour 1500$.