L'hiver n'a pas dit son dernier mot

C’est le printemps au calendrier, mais, dans les faits, le menu des prochains jours sera plutôt composé de neige, de froid et de vents forts, surtout pour le secteur de Québec en allant vers l’est de la province.

De la belle grosse neige collante, idéale pour faire des bonhommes de neige, voilà ce que nous réserve dame Nature. Les prévisions font état de 5 à 10 cm de neige au total pour jeudi et vendredi. Ce cadeau du ciel est le résultat de la rencontre de deux dépressions météorologiques en provenance des États-Unis.

«Ce qui va être surtout à retenir, c’est le froid qui va s’installer à partir de dimanche. Des températures très froides pour la saison, ça, c’est clair. On va retrouver des minimums dans les -10 degrés Celsius et des maximums sous zéro», explique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Les tuques et les mitaines seront de mise lundi, avec des températures de 5 à 10 degrés sous les normales saisonnières. Ceux qui espéraient jouir de l’arrivée du temps doux devront prendre leur mal en patience.

Toutefois, il n’y a pas de record en vue, même pour lundi prochain. On a déjà vécu un maximum de -8,3 degrés Celsius le 28 mars 1974.

«Pour le minimum, on a déjà enregistré du -23 degrés Celsius. On est très loin des records.»

Pluie et neige dans le sud du Québec

Le mauvais temps persistera encore vendredi avec de la pluie dans le sud du Québec et des averses de neige dans les secteurs du centre et de l’est de la province.

La pluie devrait cesser en mi-journée dans le sud et garder un caractère intermittent dans les secteurs de l’ouest avec des températures relativement confortables.

En revanche, dans les secteurs au nord de Montréal, la pluie pourrait se changer en neige, selon Environnement Canada qui ne prévoit pas d’accumulations.

Dans le centre et l’est du Québec, les choses se gâteront un peu plus avec quelques accumulations de neige à Québec, en Mauricie, en Beauce et en Estrie.

L’agence fédérale prévoit a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs du nord-est, comme la Côte-Nord, Sept-Îles, les Îles-de-la-Madeleine et l’ile d’Anticosti.

Des accumulations de 10 à 20 centimètres sont attendues dans ces secteurs avec un épisode de pluie verglaçante pour les Îles-de-la-Madeleine.

Dans le Bas-Saint-Laurent, la neige débutera en matinée, alors qu’on prévoit des accumulations de 10 centimètres par endroits, provoquant une chute des températures durant la nuit.

Le mercure sera également à la baisse dès samedi soir, alors que le ciel sera généralement nuageux dans la majeure partie du territoire.

En détail

La neige qui est tombée jeudi marque la fin d’une dépression qui nous vient du centre des États-Unis, au profit d’une nouvelle dépression qui est en formation dans les secteurs de la Caroline du Nord et de la Virginie et qui va remonter au sud des Appalaches en se dirigeant vers la Côte-Nord.

«On va se retrouver du côté nord de cette dépression, donc, du côté froid encore une fois, et c’est ce qui explique les précipitations de neige qui vont recommencer à partir de vendredi matin», a-t-il ajouté.

La température ressentie, lundi matin, avec le facteur vent, devrait être d'environ -20 degrés Celsius.

«Ça fait un petit moment qu’on n’a pas vécu ça. On s’habitue vite aux températures plus clémentes. Ceci étant dit, ça va être froid, oui, les jours à venir, mais c’est vraiment lundi la journée la plus froide. On va rester sous les normales la semaine prochaine.»

«On surveille aussi un système à compter de jeudi prochain, mais c’est encore très loin. On va garder un œil là-dessus. Ça va être à suivre. Ça pourrait être un début en neige. Est-ce qu’on va avoir des mélanges ou uniquement de la neige? Ça reste à déterminer. Tout ça pour dire qu’on reste dans un régime assez hivernal.»

L’est du Québec ne sera pas épargné, bien au contraire. On anticipe 15 à 20 cm de neige entre vendredi et samedi.

«Pour ce qui est de recevoir de 15 à 20 cm de neige à la fin de mars pour l’est du Québec, ça, c’est définitivement loin d’être du jamais-vu. On peut recevoir des tempêtes de neige jusqu’au mois de mai dans l’Est», ajoute M. Bégin.

Le spécialiste n’anticipe pas de hausses marquées du mercure dans les 10 prochains jours.

