Les hommages affluent après l’annonce de la retraite de Pierre Bruneau

Les messages d’hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux jeudi soir après l’annonce de la retraite de Pierre Bruneau, qui a passé 46 ans comme chef d’antenne à TVA.

«Les Québécois vont s’ennuyer de Pierre Bruneau. Après 46 ans de carrière, on peut dire que c’est une retraite méritée. Merci d’avoir informé le Québec toutes ces années!», a partagé le premier ministre François Legault sur Twitter.

«Bonne retraite, Pierre Bruneau! Quelle carrière! Chef d’antenne à TVA Nouvelles pendant 46 ans et récipiendaire de 26 trophées Artis, il a reçu de nombreuses autres distinctions, dont la médaille de l’Ordre de Montréal en 2020. Félicitations!», a écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Rigueur, nuance et transparence, trois des nombreuses qualités d’un monument de la télévision comme Pierre Bruneau. Un énorme respect pour le travail que vous avez accompli M.Bruneau. Bonne retraite!», a mentionné le maire de Québec Bruno Marchand.

«J’ai eu le bonheur de travailler avec M.Pierre Bruneau durant mes années à TVA. Il est un vrai gentlemen, généreux de son expérience et de son temps avec ses collègues. Je tiens à souhaiter la plus belle des retraites à M. Pierre Bruneau, un grand de l’information au Québec», a partagé la ministre Nathalie Roy.

«Pour un boulimique de politique et d’information, Pierre Bruneau aura accompagné partout, de la cuisine au bureau, en offrant une rigueur qui suscite la confiance. Et être reçu en entrevue ou en débat par Pierre Bruneau, ç’aura été un grand privilège. Merci tant et encore!», a écrit le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

«C’est la fin d’une époque. Pendant plus de quatre décennies, Pierre Bruneau a tenu les Québécois informés depuis le bureau de TVA Nouvelles. Il m’a aussi mis sur la sellette une fois ou deux. Merci pour tout ton travail, Pierre. Je te souhaite une merveilleuse retraite», a témoigné le premier ministre Justin Trudeau.