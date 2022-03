Libération refusée pour Gilles Pimparé

Pour une neuvième fois, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a refusé la demande de libération conditionnelle de Gilles Pimparé, condamné à la prison à perpétuité pour un double meurtre commis en 1979.

Rappelons que Gilles Pimparé, maintenant âgé de 68 ans, ne demandait pas une libération totale, mais plutôt des sorties avec escorte ou une semi-liberté. La Commission lui a néanmoins refusé cette requête.

«La Commission vous refuse la semi-liberté et la libération conditionnelle totale puisqu’elle est d’avis qu’une récidive avant l’expiration légale de votre peine présentera un risque inacceptable pour la société», est-il possible de lire dans la décision officielle rendue par la CLCC.

Cette décision repose notamment sur une évaluation psychologique du risque produite en 2021 et qui pose un diagnostic de «trouble de la personnalité antisociale, de paraphilies non spécifiées et d’un trouble lié à l’utilisation d’alcool et intoxicants».

À ce sujet, la Commission indique que Gilles Pimparé minimise ses besoins thérapeutiques et le travail clinique qu’il lui reste encore à accomplir avant de pouvoir espérer retourner en communauté.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada justifie également sa décision en indiquant que Gilles Pimparé a un discours ambivalent, voire contradictoire, notamment face à sa problématique de délinquance sexuelle, qui mine sa crédibilité.

Un crime qui avait horrifié le Québec

Rappelons qu’en juillet 1979, Gilles Pimparé et son complice, armés d’un couteau et d’un fusil, ont violé à tour de rôle Chantale Dupont, 15 ans, avant de l’assassiner. Ils ont aussi tué son ami, Maurice Marcil, 14 ans.

Photos d'archives

Ils les ont ensuite jetés en bas du pont Jacques-Cartier. Les corps ont été retrouvés sept jours plus tard.

Les deux criminels ont été condamnés à la prison à perpétuité.