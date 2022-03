Meagan Duhamel ciblée par des propos dégradants

La patineuse artistique canadienne Meagan Duhamel a été bien malgré elle placée au centre d’une controverse en raison de mots blessants portés à son égard par un commentateur britannique durant le Championnat du monde de patinage artistique, mercredi.

Croyant visiblement son micro fermé, Simon Reed a décrit la femme de 36 ans en des termes dégradants, qualifiant celle-ci de «p*** du Canada».

L’homme en question et sa collègue, Nicky Slater, auraient également rigolé après l’énonciation des propos, au terme du programme court chez les couples. D’ailleurs, l’agence Reuters a précisé que les employés œuvrant à la télévision britannique avaient été remplacés, tel qu’exigé par l’Union internationale de patinage (ISU).

«Il n’y a pas de place pour le harcèlement et les abus langagiers, ni pour les remarques et les comportements de ce type dans le sport et notre société, a déclaré l’ISU par voie de communiqué. L’ISU a pris une décision immédiate avec son fournisseur de services afin de suspendre immédiatement les deux commentateurs. Aucun d’entre eux ne couvrira tout événement futur de patinage artistique de l’ISU.»

Des excuses

Jeudi, Duhamel a pris la parole sur son compte Twitter, précisant avoir été contactée par Reed et le grand patron de l’ISU, Jan Dijkema.

«Twitter, j’espère que nous avons tous apprécié de l’excellent patinage. J’ai reçu des excuses de Simon Reed et du président de l’ISU. Je ne pense pas qu’un aveu public de regrets soit nécessaire à ce stade. J’apprécie et je respecte leurs excuses», a-t-elle écrit.

Duhamel a décroché deux titres mondiaux aux côtés de son compatriote Eric Radford avant de se retirer de la compétition en 2018. Par la suite, elle a participé à des tournées de spectacles, notamment «Stars on Ice».

Les Mondiaux ont lieu cette semaine à Montpellier, en France.