PGA : Corey Conners en bonne position

Le Canadien Corey Conners est toujours au sommet de son groupe après deux journées d’activités au Championnat du monde Dell Technologies de la PGA, jeudi.

Pour ce tournoi de style «Coupe du monde», 64 golfeurs ont été répartis dans 16 groupes de quatre participants. Chaque joueur affronte les autres de son groupe lors de la première phase de la compétition et seul le premier de chaque groupe progressera à la prochaine étape.

Conners a ainsi signé un deuxième gain en autant de jours, cette fois, face au Sud-Africain Louis Oosthuizen. Le représentant de l’unifolié a vu son adversaire s’offrir un trou d’avance dès le deuxième fanion, mais il a pris l’avance avant la fin du neuf d’aller, avant de concrétiser sa victoire (2 & 1) en s’emparant des 16e et 17e fanions. Avec une avance de deux trous, il n’a pas eu à s’élancer du tertre de départ du 18e.

Conners avait profité d’un abandon de Paul Casey la veille pour obtenir sa première victoire. Vendredi, lors de la conclusion de la phase de groupes, il devra absolument battre le Suédois Alex Noren, qui partage la tête du Groupe 10 avec deux victoires.

Pour sa part, l’autre Canadien présent à Austin, au Texas, Mackenzie Hughes, a mérité sa première victoire du tournoi, lui qui a battu l’Américain Max Homa par deux trous. Homa s’était offert les devants dès le deuxième fanion et avait même accentué son avance à deux trous, après avoir franchi 12 des 18 verts. C’est toutefois à ce moment que le membre de la feuille d’érable a enlevé les honneurs de quatre trous de suite. Homa devait donc absolument gagner les 17e et 18e fanions. Il a réussi sa mission la première fois, mais a vu le Canadien gagner le second.

Hughes, qui avait perdu son premier duel, contre Dustin Johnson, devra espérer une défaite de ce dernier, en plus de lui-même l’emporter, lors des derniers duels de la phase de groupe. Johnson affrontera Homa, tandis que Hughes disputera la victoire à l’Américain Matthew Wolff.

Les rondes éliminatoires de la compétition auront lieu samedi et dimanche.