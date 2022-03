Que sont les bombes au phosphore?

Des responsables ukrainiens, dont le président Zelensky, accusent les troupes russes d'utiliser des bombes au phosphore blanc sur certaines populations.

Ces armes incendiaires auraient été larguées par l’aviation russe sur la localité de Roubijné, située entre Kharkiv et Donetsk, affirme Serguiï Gaïdaï, gouverneur de cette région de l’est du pays. Le phosphore aurait également été utilisé dans une banlieue de Kyïv.

S’il est impossible d’avoir des informations vérifiables à ce sujet, à savoir si le phosphore blanc a bien été largué, l’utilisation d’armes chimiques en Ukraine préoccupe grandement la communauté internationale.

AFP

L'OTAN n'a «jamais été plus unie» et répondra en cas d'utilisation d'armes chimiques par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine, a promis le président américain Joe Biden à Bruxelles.

Pourquoi les bombes au phosphore blanc font-elles craindre le pire?

Ces bombes incendiaires, qui ne sont pas officiellement considérées comme des armes chimiques, ont la capacité de pénétrer profondément dans la peau en faisant fondre l’épiderme, la chair, et même les os.

«Ce sont des douleurs atroces, qui persistent et qui s’intensifient dans le temps», explique la pharmacienne Diane Lamarre à 100% Nouvelles.

Une personne qui subirait une brûlure au phosphate sur seulement 10% de la peau risque d’en mourir.

«En plus, avec la fumée qui est dégagée, la simple inhalation de celle-ci peut causer des dommages au niveau des voies respiratoires, au niveau du système digestif, au niveau hépatique», ajoute Diane Lamarre.

Cette arme particulièrement sournoise peut contaminer toute personne qui viendrait en aide à une victime.

Les particules de phosphore blanc, qui se collent aux vêtements de la victime, peuvent se répandre sur une autre personne qui toucherait la victime.

Malgré sa dangerosité et ses capacités extrêmement puissantes, cette arme est considérée comme une arme incendiaire classique, et non pas comme une arme chimique.

«On a comme prétexte de l’utiliser pour éclairer et pour faire un écran de fumée, mais dans les faits, on sait très bien que ça touche beaucoup les civils», ajoute Mme Lamarre.

Les explosions qu’elles peuvent générer produisent énormément de fumée et de poussière, aveuglant l’ennemi, et permettant à l’attaquant d’avancer sur le terrain.