Québec est la ville canadienne où il est le plus agréable de conduire

Québec se classe au premier rang des grandes villes canadiennes où les conducteurs sont les plus heureux au volant, selon un sondage.

Après avoir sondé de 2000 Canadiens parmi les dix villes les plus populeuses au pays, Kijiji Autos a proclamé Québec comme étant la ville ayant les conducteurs les plus heureux.

Plus précisément, 88% des conducteurs de Québec se sentent heureux en conduisant au moins une fois par semaine et 72% décrivent les conditions routières de la vieille capitale comme étant exceptionnelles, très bonnes ou bonnes, d’après ce sondage.

Les participants sondés devaient répondre à une série de questions portant sur l’état des routes, les niveaux de circulation, le nombre de conducteurs dangereux, leur état d’esprit au volant, etc.

Ce classement des villes a été créé à partir des réponses des conducteurs. D’après les résultats, les gens les plus calmes au volant sont situés à Kitchener, en Ontario, et les plus concentrés se retrouvent aussi dans cette province, à Hamilton.

L’écoute de la musique, les vues panoramiques et un sentiment de liberté sont parmi les principales raisons pour lesquelles les Canadiens aiment conduire.

Anxiété au volant

À l’opposé, plus de la moitié (58 %) des conducteurs de Winnipeg admettent se fâcher au volant au moins une fois par semaine. Près de la moitié (46 %) des Canadiens se sentent anxieux au moins une fois par semaine lorsqu’ils conduisent. La conduite dangereuse, les coupures et le talonnage sont cités comme étant les principaux comportements anxiogènes.

Selon les données de Kijiji Autos, le Canadien moyen passe 14 minutes et 15 secondes dans les embouteillages par jour. Ce sont les conducteurs de Toronto qui y consacreraient le plus de temps, soit 19 minutes et huit secondes, tandis que ceux d’Edmonton y perdraient le moins de temps, soit 12 minutes.

Quant à elles, les villes avec les meilleures conditions routières sont Calgary, Toronto et Ottawa-Gatineau. À l’inverse, Montréal, Winnipeg et Edmonton ont été identifiées comme étant les pires.

D’ailleurs, 81% des Montréalais pensent que les routes de leur ville doivent être améliorées. Les conducteurs de la métropole sont ceux qui passent le plus de temps sur la route avec une moyenne de 40,94 minutes par déplacement.