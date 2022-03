«Star Académie»: Stromae est de retour au Québec

Le Variété de «Star Académie» va recevoir une belle et rare visite, ce dimanche, avec la présence du chanteur Stromae, qui vient de lancer un nouvel album, «Multitude», et qui s’apprête à partir pour une longue tournée mondiale.

Pour sa seule participation à une émission de télévision au Canada, Stromae a choisi «Star Académie», où il se souvient avoir vécu un beau moment en 2012. «Ils avaient été très accueillants, j'en garde un très bon souvenir», a-t-il indiqué par courriel.

L'artiste belge va notamment partager plusieurs de ses grands succès et des chansons de son nouveau disque avec les Académiciens.

La seule recommandation qu’il aimerait leur donner pour le reste de leur carrière est assez étonnante. «Je leur conseille de bien s'entourer et de prendre un bon avocat pour défendre leurs intérêts.»

Un album diversifié

Neuf ans après la sortie de «Racine carrée», Stromae vient de publier «Multitude», un album que tout le monde attendait avec impatience. Le chanteur confie être un peu stressé, même s’il est ravi de retrouver son public.

«L'album était prêt depuis l’été dernier, donc l'attente a été longue de mon côté. Mais il y a déjà un petit soulagement puisque les retours sont très positifs», a-t-il souligné.

Plus apaisé et équilibré qu’avant, Stromae a composé un album influencé par les musiques du monde et qui va puiser dans des styles très différents. «La direction de l'album était claire dès le départ. Je voulais mélanger la pop avec des musiques folkloriques du monde entier, sans aucune restriction de continents.»

Et il tenait à utiliser les instruments traditionnels pour rendre ces influences plus prégnantes. «Il a fallu chercher un peu partout pour trouver des joueurs de zurna, d'erhu, de cornemuse, etc. Il s'avère que Paris est un carrefour assez central pour les musiques du monde, beaucoup de musiciens avec qui j'ai collaboré se trouvaient à Paris.»

Au niveau des textes, la plume aiguisée de Stromae est encore au rendez-vous. Chaque chanson raconte une histoire, comme un mini scénario de film qui nous emmène dans une histoire très intime. Cette façon d’écrire des pièces lui a été inspirée par des humoristes.

«Les humoristes, comme Pierre Palmade, Muriel Robin ou Les Inconnus par exemple, font beaucoup cet exercice. J'aime me mettre à la place de personnages et raconter leurs points de vue. J'essaie de me mettre dans leur peau et de m'imaginer ce qu'ils pourraient penser d'après ce que je peux observer.»

Depuis ses débuts, Stromae a une vision globale de son métier, depuis l’écriture des chansons, la composition des musiques, la production, jusqu’aux visuels, aux clips et à la mise en marché de son produit. Il a d’ailleurs été un des pionniers à maitriser toute la chaîne.

«Je pense que mes études en cinéma m'ont poussé à avoir cette vision globale de la musique.»

En famille

L’équipe rapprochée de Stromae est principalement composée de son frère, Luc Van Haver, et de sa femme Coralie Barbier. Un choix de travailler en famille qui s‘est imposé naturellement.

«Mon frère me suit depuis mes débuts. Quand j'étais adolescent, je lui faisais déjà écouter mes productions. Il a toujours été le premier à écouter mes morceaux, à me donner des conseils. On ne savait même pas qu'il avait un rôle de directeur artistique à cette époque-là, et puis, au fil des années, ça s'est professionnalisé.»

Pour sa femme Coralie, c’est déjà le métier qui les a réunis au départ. «Je cherchais une styliste pendant la composition de mon deuxième album en 2012, et on m'a présenté Coralie. C'est comme ça que tout a démarré, qu'on a décidé de créer des tenues spécifiques pour mon "show", et qu'on a fini par lancer notre ligne de vêtements.»

