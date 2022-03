Travailleurs autonomes et petites entreprises: voici 12 choses à savoir pour vos impôts

Si vous êtes travailleur autonome ou avez une petite entreprise, vous devez intégrer plusieurs éléments à votre déclaration de revenus. En cours de route, vous gagnerez à maximiser les crédits, les déductions ou les remboursements auxquels vous avez droit.

Vous êtes considéré comme travailleur autonome si vous êtes pigiste, entrepreneur indépendant, avez une activité commerciale secondaire (comme la vente en ligne), offrez des services à la demande, participez à l’économie du partage (Airbnb, Uber, etc.) ou fournissez des services de livraison ou de courrier à votre compte.

À ce titre, vous devrez déclarer vos revenus de particulier en utilisant les formulaires de revenus et dépenses d'entreprise ou de profession suivants: T2125 au fédéral et TP-80 au Québec. Vous pourrez dès lors déduire certaines dépenses, dans la mesure où elles sont liées à votre travail.

12 choses à savoir avant de faire votre déclaration de revenus

1. Fournitures de bureau

Vous pouvez déduire le coût des articles utiles à votre offre de biens ou de services. Par exemple un nouvel ordinateur, sa réparation, la cartouche d’encre, etc. Si vous êtes entrepreneur en peinture, vous pourriez déduire des frais de nettoyage de vos vêtements, par exemple.

2. Véhicules

Si vous utilisez votre véhicule personnel pour le travail, vous pouvez déduire certaines dépenses. Par exemple: l’essence, les réparations, l’entretien courant, l’assurance, l'immatriculation et le permis de conduire. Conseil: conservez vos reçus et des preuves de kilométrages parcourus pour des raisons professionnelles, puisque le calcul de ce qui peut ou pas être réclamé peut être compliqué.

3. Voyages

Si vous avez voyagé pour votre travail, vous pourriez déduire le coût des vols, des transports terrestres, des hôtels et une partie de vos repas (voir #5 pour plus de détails!)

4. Bureau à domicile

Si vous travaillez de la maison, vous pouvez déduire certains frais de bureau en utilisant la méthode détaillée. Ceux-ci pourraient inclure la facture de télécommunications, une partie du loyer ou de l’hypothèque et l’électricité. Comment arriver au bon montant? Le pourcentage varie selon la portion de votre résidence que vous utilisez pour exercer votre travail.

5. Repas et frais de représentation

Lorsque les frais sont justifiés pour des raisons d’ordre professionnel, ceux-ci peuvent être déductibles, jusqu’à hauteur de 50 %.

6. Covoiturage et location de résidences

Vous offrez des services à la demande? Vous pourriez déduire certaines dépenses. Par exemple, un particulier offrant des services de covoiturage ou de livraison peut intégrer les frais d'entretien de son véhicule et même certains articles offerts aux passagers (eau, nourriture, etc.). Même chose si vous louez votre maison: certaines catégories d’achats ou de frais sont déductibles (papier toilette, articles pour la salle de bain, etc.)

7. Autres déductions en vrac

Publicité et promotion, embauche de ressources externes, créances irrécouvrables (ce fameux client qui n’a jamais payé) s’invitent à la table des déductions admissibles de votre déclaration de revenus.

8. Vous devez déclarer tous vos revenus

Oui, y compris ceux perçus en argent comptant ou par virement. Pour vous aider, tenez un registre de vos revenus, dépenses, factures et reçus, que ce soit numérisé ou imprimé.

9. Conservez tous vos documents durant 6 ans

L’Agence de revenu du Canada et Revenu Québec pourraient un jour exiger un examen plus approfondi de vos déclarations. Soyez prêt!

10. Vous anticipez ne pas devoir payer ou recevoir des remboursements d’impôt?

Vous aurez grand intérêt à tout de même produire une déclaration de revenus, par exemple, pour évaluer si vous êtes admissible à des crédits d'impôt ou à des programmes de prestations gouvernementaux, comme le crédit TPS/TVQ, ou encore des allocations pour enfants. En remplissant votre déclaration de revenus et en déclarant votre revenu total, vous disposerez de plus de marge de manœuvre pour cotiser à des investissements tels que votre REER ou votre CELI.

11. Si vos revenus de travailleur autonome dépassent les 30 000 $

Vous devez vous inscrire à la TPS/TVQ, puis commencer à percevoir les taxes sur vos factures. Cette règle ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules de covoiturage: les taxes de vente sont déjà comprises et reversées au moment du paiement.

12. Quelle date déjà?

À titre de travailleur autonome, vous avez jusqu’au 15 juin pour transmettre votre déclaration de revenus. Mais attention! Si vous devez payer de l’impôt, vous devrez tout de même effectuer vos paiements avant le 30 avril. Sinon, gare aux intérêts!

