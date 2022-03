Un policier retraité arrête un fraudeur d’aînés sur le fait

La perspicacité d’un policier retraité a mené à l’arrestation et à la condamnation d’un fraudeur de personnes âgées pris sur le fait dans une caisse Desjardins en Montérégie.

« C’est un peu mon sixième sens qui a fait que j’étais sûr à 100 % que c’était une fraude », lance Patrick Paul, 55 ans.

Depuis le début de la pandémie, le retraité travaille comme commis à l’accueil dans une succursale de la Caisse Desjardins, sur le boulevard Poliquin, à Sorel-Tracy.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Paul avait un peu rangé ses réflexes de policier... jusqu’au 28 janvier.

Ce jour-là, en après-midi, un jeune homme bien habillé, portant des gants noirs et parlant au cellulaire, a fait son entrée dans la caisse, avant de demander où se trouvaient les guichets.

« Déjà là, j’avais un petit doute », explique celui qui n’avait jamais croisé cet individu dans la petite ville où il a patrouillé pour la Sûreté du Québec pendant des années.

Jamais deux sans trois

Environ 30 minutes plus tard, le client louche est revenu effectuer une transaction, ce qui n’a pas échappé à l’attention de l’ex-policier. Il a aussi remarqué que le client s’était dirigé vers un stationnement situé de l’autre côté de la rue, « pour éviter les caméras extérieures », croit M. Paul.

C’est alors que l’individu s’est pointé une troisième fois dans un délai de 90 minutes.

« Comme dans Les Beaux-Malaises, c’était “trop pour moi” », raconte à la blague M. Paul, qui a suivi l’individu jusqu’au guichet. Il l’a alors entendu demander « OK, c’est quoi le NIP ? 1212 ? », à son interlocuteur.

« J’ai demandé à voir sa carte. Quand j’ai vu que les noms ne correspondaient pas, je lui ai dit : “Vous êtes venu ici pour frauder” », relate M. Paul.

À ce moment-là, le fraudeur a tenté de le frapper et de fuir. Patrick Paul l’a agrippé par la cravate avant de le projeter au sol et de le maintenir une dizaine de minutes jusqu’à l’arrivée des policiers.

« Il s’est débattu, mais je suis pas pire pour mon âge, j’ai une bonne clé de bras », s’enorgueillit le quinquagénaire.

En prison

Il y a un mois, Bogdan Mihai Lazar, 25 ans, a écopé de 9 mois de prison après avoir plaidé coupable de fraudes, au palais de justice de Sorel-Tracy. Le stratagème de fraudes grands-parents du Lavallois avait ciblé trois aînés de cette région.

« Les policiers m’ont dit que les fraudeurs appellent et se font passer pour Desjardins. Ils disent que tu t’es fait frauder, de mettre ta carte dans la boîte aux lettres avec ton NIP pour éviter les contacts à cause de la COVID », élabore M. Paul.

« Desjardins ne viendra jamais récupérer ses cartes chez ses membres, tient à préciser son porte-parole, Jean-Benoit Turcotti. On ne demandera jamais non plus vos numéros personnels par téléphone. Si vous avez un doute, raccrochez et appelez au 1-800-CAISSES pour vérifier. »

