Vive déception pour Leylah Annie Fernandez

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a subi l’élimination à son premier match en simple au tournoi de tennis de Miami, jeudi, s’inclinant en deux manches de 6-4 et 7-6 (3) devant la Tchèque Karolina Muchova.

Pour la 18e tête de série de la compétition et 22e raquette mondiale, il s’agit d’un dénouement décevant. Confrontée à la détentrice du 74e rang de la WTA, elle a trimé dur pour prolonger les hostilités et forcer la tenue d’un troisième set. En retard 5-4 au deuxième, elle a sauvé quelques balles de match pour prendre le service de sa rivale. Les deux femmes se sont ensuite échangé les bris et la gagnante a pris le contrôle pour de bon au bris d’égalité. Muchova a capitalisé sur sa deuxième balle de match du jeu décisif, après 2 h 13 min sur le court.

Fernandez a tout de même été efficace sur sa deuxième balle, gagnant 53,3 % des échanges avec son second service. En retour, elle a été dominante en remportant 18 des 26 points lorsque Muchova avait gaspillé sa première balle.

Celle-ci s’est bien tirée d’affaire quand elle a été poussée dos au mur, sauvant sept des 10 balles de bris de la Lavalloise. Fernandez a évité six fois le bris en 10 tentatives.

En doubles, la jeune femme de 19 ans fera la paire avec l’Américaine Ingrid Neel. Il s’agira d’une première collaboration entre les deux joueuses, qui seront opposées en 16es de finale par l’Indienne Sania Mirza et la Belge Kirsten Flipkens.

Quant à elle, Muchova affrontera au tour suivant la Japonaise Naomi Osaka, qui a facilement battu l’Allemande Angelique Kerber en deux manches de 6-2 et 6-3. L'ancienne numéro un mondiale joue son deuxième tournoi depuis qu'elle a pris une pause de deux mois suivant les Internationaux d'Australie.