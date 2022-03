Vol de données chez Desjardins: suspension à vie des permis réclamée pour Mathieu Joncas

Le courtier de Québec Mathieu Joncas, qui a eu en sa possession des renseignements de membres chez Desjardins, pourrait voir son droit de pratique suspendu à vie. Les sanctions du comité de discipline de l’OACIQ ne tiendront toutefois compte de ses possibles liens avec le vol de données.

• À lire aussi: Vols de données chez Desjardins: Mathieu Joncas échoue dans sa tentative de faire rouvrir l’enquête

Jeudi, M. Joncas était de retour devant le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) pour son audience sur sanction. Me Daniel Fabien a pris le dossier en délibéré après avoir entendu les deux parties.

«Le comité doit sanctionner l’intimé pour les fraudes pour lesquelles il a été trouvé coupable. Il n’a jamais été coupable d’avoir été impliqué dans un vol de données», a indiqué celui dont le jugement tombera prochainement.

En septembre, M. Joncas avait été reconnu coupable d’avoir acheté en 2016 ou 2017, comme courtier hypothécaire, des listes de potentiels clients avec des renseignements personnels «sans se soucier ou s’assurer que ceux-ci avaient consenti à la transmission de leurs données personnelles».

Il a acheté des renseignements sur «150 000 à 200 000» personnes.

On lui reproche également son manque de collaboration et un possible conflit d’intérêts entre son rôle dans une agence de courtage hypothécaire et sa position comme actionnaire au sein d’une entreprise de prêts privés.

Ces derniers mois, M. Joncas et son avocat, Me Olivier Desjardins, ont tenté de faire rouvrir l’enquête après avoir pris connaissance de nouvelles allégations de l’ex-employé du Mouvement Sébastien Boulanger-Dorval, principal suspect dans ce dossier. Cette tentative a toutefois échoué.

L’avocate du syndic de l'OACIQ, Me Isabelle Martel, a réclamé la révocation des permis de courtier immobilier et hypothécaire et la «suspension permanente» du permis de courtier immobilier de M. Joncas.

Ce dernier s’expose également à des amendes variant de 2000 $ à 50 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Sept mois

Pour sa part, l’avocat de M. Joncas, Me Olivier Desjardins, a proposé, entre autres, comme sanctions, sept mois de suspension du permis de courtier hypothécaire, une formation sur les conflits d’intérêts et que les derniers mois à ne pas travailler de son client soient comptabilisés dans la sentence.

M. Joncas n’a pas renouvelé son certificat de courtier hypothécaire depuis le 23 septembre 2020, tout comme l’inscription de son agence Centre hypothécaire Dominion Accès auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Me Desjardins a demandé également à ce que son client puisse continuer de pratiquer comme courtier immobilier.

Depuis l’annonce du vol de données chez Desjardins, le courtier Marc-Olivier Tanguay a payé une amende de 5000 $ et le courtier François Baillargeon-Bouchard a reçu des amendes pour un total de 40 000 $, notamment du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

Aucune accusation criminelle n’a encore été déposée en lien avec le vol de données chez Desjardins.