Vous hésitez entre un plancher de bois ou de vinyle? Voici comment faire le bon choix.

Si votre cœur balance entre le plancher de bois ou celui de vinyle, il vous manque peut-être quelques informations pour faire un choix éclairé. En effet, le budget prévu, le look souhaité et les particularités de la pièce doivent être pris en considération avant de prendre une décision.

Si l’apparence du plancher est un facteur dominant pour créer un décor tendance et harmonieux, il faut aussi déterminer s’il convient à ses occupants et s’il correspond à l’usage auquel est destinée la pièce. La beauté ne suffit pas toujours!

Le bois et le vinyle offrent tous deux des avantages indéniables, mais ont des particularités distinctes et répondent à des besoins différents. Pour y faire la lumière, l’expert de couvre-plancher Lanctôt Couvre-Sol Design propose ces quelques éléments à considérer au moment de choisir le plancher qui vous convient !

Besoin d’un produit résistant?

Dans un sous-sol ou une salle de jeux d’enfants, il est préférable d’installer un produit durable qui s’égratigne peu, qui résiste à l’eau et à l’humidité et qui s’entretient bien. Dans ces situations, le vinyle est tout indiqué.

De son côté, le bois franc peut s’abimer plus facilement. En tant que matière organique, il réagit aux variations de température et à l’humidité. Ainsi, il faut éviter de l’installer au sous-sol. Si vous désirez tout de même un plancher de bois qui conservera sa belle apparence, misez plutôt sur le bois d’ingénierie. Celui-ci résiste aux changements de température et représente le choix parfait pour les amoureux de lattes larges.

Envie d’un effet noble?

Le bois est un matériau pur qui, grâce à sa couleur et à son aspect naturel, rend les pièces plus élégantes et chaleureuses. Il ajoute également de la valeur à une résidence, il n’est donc pas étonnant de le retrouver dans plusieurs maisons.

Les vinyles, en rouleaux ou en lattes, sont une belle alternative au bois, notamment en ce qui a trait au coût et à leur capacité d’absorption du son. Grâce à leurs différents motifs, ils s’intègrent parfaitement à tout décor. D’ailleurs, certaines imitations de béton, de marbre ou de bois sont étonnamment réalistes.

Si les regards les plus aiguisés remarquent que le motif du vinyle se répète plusieurs fois contrairement à un plancher de bois, tous s’accordent pour souligner l’effet de style réussi.

Soucieux du budget?

Si le bois est plus dispendieux, il demeure un investissement à long terme. Au besoin, il est même possible de lui redonner des allures de jeunesse en le sablant et en le vernissant de nouveau.

Si le vinyle est quant à lui un peu moins noble, il a l’avantage d’être accessible, confortable et de s’agencer à tous les styles. Il demeure un couvre-plancher de qualité et durable.

Au moment de faire votre choix, portez donc votre attention sur le coût des matériaux, mais aussi sur le coût de pose afin d’avoir un portrait juste de chaque couvre-plancher.

Un bon couvre-plancher peut complètement changer l’allure d’une pièce. Pour faire un choix averti, visitez lanctotcsd.com ou consultez un expert de chez Lanctôt Couvre-Sol Design qui saura vous guider dans le choix d’un plancher qui convient à la fois à vos besoins, à votre style et à votre budget.