Vous planifiez faire des rénovations? Faites le plein d’inspiration à l’ExpoHabitation de Montréal

Donnez vie à tous vos projets de rénovation, de construction et de décoration en visitant à l’ExpoHabitation de Montréal, du 31 mars au 3 avril 2022, au Stade olympique. L’événement présenté par DuProprio n’a pu avoir lieu en 2021, alors il revient en force cette année!

Des centaines d'exposants et des entreprises de confiance – presque toutes québécoises – seront présents pour vous accompagner dans vos prises de décisions et vous permettent de faire de belles économies. Le Stade olympique dispose de nombreuses places de stationnement intérieures pour faciliter les déplacements.

De l’inspiration pour votre intérieur et votre extérieur

«Cet événement est une expérience visuelle, sensorielle et immersive qui fait rêver les visiteurs. En fait, tout ce qui se rapporte à la création d’espaces de vie génère des émotions!», soutient le directeur général de l’ExpoHabitation, Jean Saad.

Encore une fois cette année, l’événement vous en mettra plein la vue avec les tendances du moment – et à venir – en matière de décoration, d’ameublement et de matériaux pour toutes les pièces de la maison. Des entreprises spécialisées dans les systèmes de chauffage, de l’isolation, de la toiture, de la ventilation et de l’éclairage seront également de la partie.

De plus, l’événement présentera divers kiosques proposant des solutions durables et écologiques, notamment en matière d'énergie renouvelable et de compostage.

Et la cour n’est pas en reste! Une foule d’exposants vous proposeront des produits afin d’embellir et de rendre fonctionnel cet espace extérieur, de la piscine aux clôtures, en passant par les solariums et le jardin.

Trois incontournables à ne pas manquer

Selon le directeur général, le vaste pavillon réservé à la rénovation plaira assurément aux passionnés. Présenté par ProAssistance et RénoAssistance par Desjardins, il est une vraie mine d’or pour tout ce qui touche la rénovation et la construction. Venez à la rencontre d’experts prêts à répondre à toutes vos questions!

Également, ceux et celles qui ont eu un réel coup de cœur pour la tendance des mini maisons auront la chance de visiter une microhabitation signée Maison Confort Design (en taille réelle). Le design est bien pensé et peut être complètement personnalisé afin de convenir aux besoins de chacun. Il s’agit du seul modèle de petite habitation dont l’intérieur peut se compléter en usine!

Un troisième exposant qui ne passera certainement pas inaperçu est Patio Design avec son vaste kiosque d’aménagements extérieurs à la fois fonctionnels et dynamiques.

Qu'attendez-vous pour transformer votre espace de vie?

Les tarifs préférentiels et les rabais

Procurez-vous vos billets sur place ou en ligne:

- Adulte: 16 $ (14 $ en ligne)

- Aîné (60 ans et plus) et étudiant: 13 $ (11 $ en ligne)

- Enfant de 12 ans et moins: gratuit

Journée sénior, 31 mars: entrée gratuite pour toutes les personnes de 60 ans et plus sur présentation de carte d'identité.

Membre Vidéotron, 1er avril: entrée gratuite pour les membres du programme Vidéotron PLUS sur présentation d'une preuve d'abonnement.

Client STM: rabais de 5 $ sur présentation d'un titre d'achat de la Société des transports de Montréal, valide les 4 jours de l'ExpoHabitation à la billetterie sur place.

Les exposants vous gâtent! Plancher Intemporel Obtenez 10 % sur l'installation et 15 % sur les produits Schlüter Mon-Toit Recevez jusqu'à 500 $ de remise sur une réfection de toiture plate Maisons Laprise Obtenez un rabais privilège de 10 % à l'achat d'un ensemble préusiné haute performance Laprise Privilège et économisez jusqu'à 25 % sur les coûts de construction

Alors que le marché immobilier est en effervescence, la visite de l’ExpoHabitation de Montréal peut vous donner un coup de pouce dans vos projets de rénovation et de recherche de propriété en vous permettant de cibler vos besoins. Bonne visite!