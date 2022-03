Abitibi: un homme de 40 ans porté disparu à Macamic

La Sûreté du Québec sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 40 ans porté disparu depuis jeudi à Macamic, en Abitibi.

Sylvain Lambert a été vu pour la dernière fois vers 12 h 20 à une station-service de la 2e Rue Ouest. Il se déplacerait à bord d’un véhicule Chevrolet Silverado noir 2015, immatriculé W60 HWQ.

Le quadragénaire mesure 1,70 m, pèse 95 kg et a les yeux pers et les cheveux bruns rasés, selon la police, précisant qu’il a un tatouage d’un dragon sur l’épaule gauche et une clé sur l’avant-bras droit.

Quand il a été vu pour la dernière fois, M. Lambert portait un manteau noir avec des manches grises avec l’inscription «HECLA».

L’homme a l’habitude de porter souvent une casquette et des lunettes de soleil, a indiqué la SQ, ajoutant que les proches du quadragénaire ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Quiconque a de l’information sur cet individu peut communiquer avec le 911 ou appeler la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.