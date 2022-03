Accessoires de cuisine: poisson surprise!

L’arrivée prochaine de la fête préférée des amateurs de farces et attrapes pourrait éveiller en eux l’envie de cuisiner des produits de la mer et d’y ajouter un ingrédient surprenant !

Cuisson vapeur

Photo courtoisie, Amazon

Que ce soit au four ou sur le barbecue, ce cuiseur vapeur en céramique signé Émile Henry permet de concocter de sains et savoureux repas inspirés de la mer. Il suffit de déposer le poisson à l’intérieur du plat ovale strié, d’y ajouter les légumes et aromates de son choix, puis de déposer le tout au four pour laisser la chaleur et la vapeur faire leur œuvre.

► amazon.ca > 127,85 $

Pinces à poisson

Photo courtoisie, Lee Valley

Manipuler un filet de saumon ou de morue pendant la cuisson et lors du service requiert beaucoup de délicatesse pour éviter de briser leur chair. Cet ustensile hybride, un croisement entre une spatule et des pinces, facilite cette opération. Sa partie plate en silicone présente un bord biseauté qui glisse aisément sous les aliments, tandis que sa partie composée de fil en acier inoxydable maintient le poisson en place sans l’écraser. Anneau de blocage pratique inclus.

► leevalley.com > 26,50 $

Délicieuse bouillabaisse

Photo courtoisie, Zwilling

Avec le retour prochain des produits de la mer fraîchement pêchés, cette cocotte en fonte (4,75 litres) STAUB sera très recherchée pour concocter de la bouillabaisse. Son lourd couvercle bien ajusté retient l’humidité et fait perler celle-ci pour arroser les aliments qui cuisent longuement. Va au four et sur toutes les surfaces de cuisson.

► zwilling.com/ca/ > 540 $

Lever les filets

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Le couteau à fileter Opinel numéro 121 est idéal pour réaliser des tâches minutieuses, comme lever les filets d’un poisson et trancher finement sa chair. Sa lame à la fois mince et flexible de 2 mm d’épaisseur et de 18 cm de longueur procure au chef une excellente précision. Pour un résultat qui frôle la perfection !

► quincailleriedante.com > 58,97 $

À la poêle

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Cette poêle à poisson (34 cm X 28 cm) munie d’un couvercle en verre La Julienne, ligne exclusive de batterie de cuisine d’Elena, propose un savant mélange de fonte d’aluminium et de granit. Celui-ci présente plusieurs avantages, dont un revêtement antiadhésif de qualité, une grande légèreté et une excellente diffusion de la chaleur. Cette poêle va au four, ainsi que sur toutes les surfaces de cuisson, à l’exception de celles à induction.

► quincailleriedante.com > 149,97 $