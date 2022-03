Bad Vegan: des arnaques végétaliennes

Cheffe, femme d’affaires respectée, cofondatrice et propriétaire de deux des premiers restaurants végétaliens de New York : rien n’aurait pu prédire la chute de Sarma Melngailis. L’ancienne restauratrice millionnaire raconte elle-même son étrange histoire dans ce tout aussi étrange documentaire en quatre épisodes.

L’histoire semblait assez simple : la cheffe et propriétaire renommée des restaurants avant-gardistes Pure and Wine avait le vent dans les voiles, accueillant plusieurs célébrités, comme Tom Brady, Anne Hathaway et Owen Wilson. Lorsque ses deux établissements ont dû fermer leurs portes après le départ des employés pour salaires impayés, on a cru à une histoire de fraude « classique » menée par une propriétaire dépassée par des problèmes d’argent.

« Tests d’endurance cosmiques »

Toutefois, la descente aux enfers de Sarma Melngailis – qui a été arrêtée et emprisonnée pour fraude – se compose d’ingrédients traditionnels et d’autres bien loufoques. La rencontre d’un faux riche et faux employé des services secrets, Anthony Strangis, une histoire d’amour remplie de secrets et de mensonges, un mariage spontané avec celui qui promettait de rembourser la totalité de ses dettes, une victime ayant un penchant pour le surnaturel et la promesse d’un homme se décrivant comme surhumain qui affirmait avoir besoin d’argent (des tests d’endurance cosmiques, disait-il) pour pouvoir... rendre leur chien adoré immortel !

Réalisés par Chris Smith (l’homme derrière Tiger King et le film documentaire Fyre), les quatre épisodes de la minisérie Bad Vegan se consomment en rafale. Parce que cette histoire dégénère à une vitesse folle (ils deviendront des fugitifs qui se feront arrêter en utilisant leur carte de crédit pour commander une pizza, d’où le titre : Bad Vegan) et parce qu’ainsi racontées par sa protagoniste, on en vient à comprendre – avec incrédulité – à quel point certaines réalités dépassent effectivement la fiction. – Sur Netflix