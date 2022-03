[BALADO] Pourquoi Hollywood est-elle la capitale mondiale du cinéma?

Quand on sait que le cinéma français, italien, allemand et même japonais a marqué l’histoire tout autant que les westerns et les comédies romantiques américaines, on se demande pourquoi la capitale officielle du cinéma est en Californie, et ce depuis ses débuts au début du siècle dernier.

• À lire aussi: [BALADO] Corée: les dérapages de la K-beauty

Parce qu’avant de devenir la mecque du 7e art, Hollywood, c’était un champs, très loin des grands centres culturels.

L’histoire d’Hollywood capitale du cinéma est à l’image de ses productions: pleine de rebondissements, avec des méchants et des gentils, des paillettes, des meurtres et de l’argent.

Écoutez Simone Fortin et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes: