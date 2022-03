Choisissez votre fin du monde

On joue avec le feu et ça ne date pas d’hier. Avec la guerre en Ukraine, l’alerte rouge vient d’augmenter d’un cran. Se préparer au pire, je veux bien, mais... Qui sera le premier à déclencher une guerre nucléaire ? Quel chef d’État échappera à tout contrôle et mettra le feu aux poudres ?

L’Ukraine

Si Poutine pense que l’OTAN va réagir plus tôt que tard pour neutraliser sa puissance de feu, il va vouloir prendre les devants. N’a-t-on pas appris que la meilleure défense, c’est l’attaque, par surprise de préférence ? Alors c’est une partie de la vieille Europe qui risque le pire, là où sont installées les rampes de lancement de missiles nucléaires. Un terrible gâchis en perspective.

Mais si Biden pense que Poutine est un fou dangereux, comme on le laisse entendre sur les réseaux sociaux, il va vouloir, lui aussi, prendre les devants. Ce n’est pas pour rien qu’il a encerclé la Russie avec des bases militaires de l’OTAN ou carrément américaines un peu partout. C’est en prévision d’une « attaque défensive ». Une quinzaine de minutes suffisent pour qu’un de ses missiles nucléaires atteigne Moscou. Là aussi, la désolation post-nucléaire sera terrible. Et la Maison-Blanche s’y connaît en matière nucléaire. Les États-Unis n’ont-ils pas largué deux bombes nucléaires sur le Japon en 1945 ? C’était par représailles à la suite du bombardement de Pearl Harbour. Mais cette fois, ce serait pour une autre raison, par vengeance, car les États-Unis n’ont pas (encore) été touchés comme tel. Si l’Europe est détruite, la Russie aussi le sera car aucun système de défense antimissile n’est parfait. Mais les États-Unis en sortiraient intacts comme durant la Seconde Guerre mondiale, car aucune base militaire ennemie ne les menace à leurs frontières.

Tout ça pour que l’Ukraine puisse intégrer l’OTAN ?

Cette troisième guerre mondiale qui semble déjà commencée fait peur. Les négociations s’annoncent ardues car les États-Unis encouragent le gouvernement ukrainien à jouer les jusqu’auboutistes. La Maison-Blanche n’a rien à perdre — aucune victime étatsunienne jusqu’à maintenant — et les vendeurs d’armes tout à gagner. On en profite même pour tester les nouveaux gadgets téléguidés, genre drones et autres engins indétectables. Ou de puissants virus et bactéries capables d’empoisonner des populations entières.

Deux scénarios possibles : ou la Russie obtient gain de cause, l’Ukraine revenant aux accords de Minsk, avec la garantie que l’OTAN n’incorporera pas l’Ukraine dans son giron. Une victoire sans humiliation et la Russie retire toutes ses troupes à l’extérieur de ses frontières. Ou la Russie est défaite militairement, ce qui suppose sa puissance nucléaire anéantie. Défaite également au plan économique. Quel en serait le prix ?

D’autres fins du monde

La guerre en Ukraine nous fait oublier d’autres foyers de graves dangers à l’échelle planétaire. La pollution et le réchauffement climatique ne marquent pas de pause et menacent toujours notre planète. Alors que la guerre en Ukraine fait grimper les prix du pétrole et du gaz, les pays producteurs se frottent les mains et augmentent leur production. Au diable la diminution annoncée et programmée des émissions de gaz à effet de serre ! Ce sera au prochain tour car ce n’est pas tous les jours qu’il y a une guerre au programme. Alors c’est pour quand la catastrophe écologique ? Sécheresse, incendies et feux de forêt, fonte des glaciers, inondations, tsunamis, tremblements de terre, air pollué et irrespirable, épidémies et pandémies, disparitions d’espèces végétales et animales, etc. Dans vingt, trente ans — c’est demain ! — il sera trop tard, nous répètent les experts.

Est-il permis de rêver qu’un autre monde est encore possible ? Ou est-ce faire preuve d’un optimisme ridicule que de vouloir mourir dans d’autres conditions que celles décrites ci-dessus ?