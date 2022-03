Cinq ans de taule pour avoir fait de sa conjointe une esclave

Un sexagénaire qui croyait pouvoir se servir de sa conjointe comme esclave sexuelle en créant un climat de terreur a écopé de cinq ans de pénitencier, même s’il se considère comme victime dans cette affaire.

« Manifestement, l’accusé a du mal à comprendre que la vie commune ne l’autorisait pas à de telles exigences [...], que le simple silence ou la soumission n’est d’aucune façon un consentement », a récemment dit le juge Normand Bonin au palais de justice de Joliette.

Le magistrat commentait l’affaire d’un sexagénaire de Lanaudière qui avait fait vivre un enfer à sa conjointe.

L’homme, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de la victime, avait commis ses crimes entre 2016 et 2019. Vulgaire et dénigrant, il ne se gênait pas pour insulter sa conjointe. Et quand il voulait des relations sexuelles, la femme n’avait pas d’autre choix que de se soumettre, même si elle le suppliait de la laisser tranquille.

« Elle avait beau pleurer, lui crier combien il lui faisait mal, mais il la forçait tout de même, a noté le juge. Il ne lui exprime aucune gentillesse et lui ordonne de le laisser faire. »

Vivre avec la peur

Ces scènes étaient régulières, au point que la femme avait décidé de dormir sur un petit matelas proche de la porte-fenêtre « pour être en mesure de sortir rapidement si elle ressentait un danger plus important ». Et chaque soir, elle appréhendait les humiliations de son conjoint, est-il relaté dans le jugement.

La fois où elle a envisagé de quitter l’homme, ce dernier lui a répondu qu’il allait « lui arracher la tête ». Si elle portait plainte, elle avait été prévenue qu’elle allait se faire tuer.

« Elle était désormais assurée d’y laisser sa peau si elle ne trouvait pas un moyen de mettre fin à ces mille tourments trop longtemps subis », a expliqué le magistrat.

Heureusement, la femme a finalement trouvé le courage de dénoncer l’homme, qui a rapidement été arrêté.

Il ne semble pas comprendre

Coupable d’agressions sexuelles et de menaces de mort, l’accusé ne semble toutefois pas comprendre la gravité de ses gestes. Car pour lui, les agressions sexuelles ne visaient « qu’à faire baisser la tension ». Et toujours selon lui, la victime exagérait les gestes.

« Personne ne peut s’arroger le droit de contrôler, de dominer ainsi une personne, de se l’approprier pour assouvir ses fins personnelles », a toutefois rappelé le juge en dénonçant ces crimes « empreints de haine et de préjugés ».

Ainsi, il était hors de question qu’il écope de deux ans de prison et d’une probation comme le demandait la défense. Le juge a plutôt opté pour cinq ans de pénitencier, entre autres pour dissuader ceux qui seraient tentés d’agir ainsi avec leur conjointe.

Le conjoint indigne a également été inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans.