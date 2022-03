Dans la rue contre «l’inaction climatique»

Quelques centaines d’étudiants sont dans la rue à Québec ce vendredi pour lancer un nouveau cri du cœur pour la planète.

Les participants se mobilisent contre «l’inaction climatique des gouvernements».

L’événement s’ajoute à des rassemblements semblables à Montréal, Sherbrooke et Joliette.

Pour l’occasion, plus de 87 000 étudiants sont en grève un peu partout à travers la province, dont près de 21 000 dans la capitale provinciale.

«On trouve insensé qu’après un rapport du GIEC aussi catastrophique, nos gouvernements continuent à proposer des projets allant à l’encontre de la lutte à la crise climatique tel que le 3e lien et la Zone d’innovation du Littoral Est», affirme Anaïs Gousse, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

Le rapport du groupe d’experts de l’ONU, dévoilé à la fin février, mettait en évidence que certaines conséquences des changements climatiques sont déjà irréversibles et que plus de 3 milliards d’êtres humains se trouvent déjà dans des zones vulnérables.

Les étudiants ont commencé à se réunir sur l’heure du midi devant l’hôtel du Parlement à Québec. Le tout s’inscrit dans le cadre du mouvement de grève climatique mondiale lancé par la militante suédoise Greta Thunberg il y a quelques années.

En septembre 2021, des marches pour le climat ont rassemblé quelque 15 000 personnes à Montréal et à Québec. Deux ans plus tôt, en 2019, une immense manifestation a réuni plus de 300 000 personnes dans la métropole et plus de 20 000 personnes dans la capitale.

