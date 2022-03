Des restaurateurs du Sud-Ouest frustrés contre la Ville

Les restaurateurs qui ont réussi à demeurer ouverts durant la pandémie sont maintenant contraints à une nouvelle embûche. Des travaux majeurs sur la rue Notre-Dame Ouest ne sont pas bienv accueillis, mais la Ville se défend en affirmant que c'est la troisième fois qu'on les reporte.

L'arrondissement du Sud-Ouest va éventrer une portion de la rue Notre-Dame Ouest entre Vinet et Charlevoix pour des travaux d’aqueduc, les restaurateurs n’arrivent pas y croire.

«Il y a quelqu'un qui est passé pour dire à mon serveur que justement, il allait faire des coupures d'eau et des travaux d'aqueduc, raconte Ariane Guertin, du restaurant Geppetto Pizzeria. Je ne comprends pas pourquoi ils ne commencent pas avant le début de notre saison.

Au moment où la rue Notre-Dame Ouest, près d'Atwater, reprend enfin vie sur le plan des affaires après deux années de pandémie, mauvaise nouvelle, qui a été transmise verbalement aux commerçants par l'arrondissement au cours des dernières heures.

«On a, pour la première fois en deux ans, un petit peu de répit, se désole Toby Lyle, du Burgundy Lion. C'est la première fois qu'on était optimistes que ça avance, qu'on allait survivre, que ça allait être bon. Et là, après deux ans, on a ça.»

L'ouverture des terrasses en péril?

Les commerçants disent que les travaux vont s'amorcer en avril et qu'ils vont se poursuivre en mai ou en juin, voire plus tard encore. Cela signifie que l'ouverture des terrasses a été reportée au mois de juillet en raison de ces travaux urgents.

«Là, ils voudraient repousser la saison des terrasses pour un mois, mais ce n’est pas en novembre que je vais avoir du monde qui va manger à l'extérieur», soulève Ariane Guertin.

«La rue ici sera en travaux pendant 12 semaines, raconte James Simpkins, du Joe Beef. La Ville va en effet éventrer une portion de la rue Notre-Dame Ouest, entre Vinet et Charlevoix, pour des travaux d'aqueduc.

«J'étais très déçu de la Ville, parce qu'elle ne nous a pas consultés pour avoir le moins d'impact. Et c'est juste ça qui m'enrage.

Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest Benoît Dorais affirme que ces travaux sont un mal nécessaire. Mais il insiste sur le fait que c'est la troisième fois qu'ils sont reportés à la demande des commerçants et que ces derniers ont été rencontrés et informés de ce qui s'en venait.

«La conduite a 100 ans. Chaque année, on doit rajouter des semaines de travaux. Alors, c'était prévu pour huit semaines il y a quatre ans, se défend-il. Et là, maintenant, on est rendu à 12 semaines de travaux.»

