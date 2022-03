Guerre en Ukraine: l’armée russe admet 1351 morts

MOSCOU | La Russie a reconnu vendredi la mort de 1351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine, accusant les pays occidentaux de commettre une «erreur» en livrant des armes à Kyïv.

Depuis le début de l’intervention en Ukraine le 24 février, «1351 militaires ont été tués et 3825 blessés», a déclaré l’adjoint au chef de l’état-major russe Sergueï Roudskoï lors d’un point de presse.

Le précédent bilan officiel de Moscou, datant du 2 mars, faisant état de 498 soldats russes tués en Ukraine. Kyïv, de son côté, fait état de pertes beaucoup plus lourdes dans les rangs de l’armée russe.

M. Roudskoï a également qualifié de «grosse erreur» la livraison d’armes à Kyïv par les pays occidentaux. «Cela prolonge le conflit, augmente le nombre de victimes et n’aura aucune influence sur l’issue de l’opération», a-t-il déclaré.

Il a en outre ajouté que la Russie «répondrait en conséquence» si l’OTAN mettait en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, ce que Kyïv réclame sans succès depuis plusieurs semaines.

Par ailleurs, la Russie a accueilli 419 736 réfugiés originaires de l’est de l’Ukraine depuis le début de l’opération, a déclaré Mikhaïl Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense, lors de la même réunion avec la presse.

«L’armée russe va continuer de mener cette opération militaire spéciale jusqu’à ce que tous les objectifs soient atteints», a de son côté affirmé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Un nouveau général russe tué en Ukraine, affirme Kyïv

Kyïv a affirmé vendredi avoir à nouveau tué dans des combats un général russe, dans le sud de l’Ukraine, selon un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksiï Arestovytch.

«Nos troupes (...) ont tué le commandant de la 49e armée du district sud de la Russie, le général Iakov Rezantsev, dans un bombardement de l’aérodrome de Tchornobaïvka», situé dans la région de Kherson, a déclaré M. Arestovytch dans un message vidéo.

La Russie a confirmé à ce jour la mort en Ukraine du général Andreï Soukhovetski, commandant adjoint de la 41e armée après avoir servi en Syrie en 2018-19.

Mais un autre général russe, Vitali Guerassimov serait lui aussi mort au combat, selon Kyïv.

«Un autre général deux étoiles a été tué aujourd’hui côté russe, c’est le second en 12 jours», avait déclaré le 8 mars sur CNN le général américain à la retraite Mark Hertling, relevant que l’armée russe commettait «des erreurs à répétition» et «communiquait par des moyens non cryptés».

Des rumeurs faisaient état d’autres officiers russes tués, alors que l’offensive russe est, de l’avis d’observateurs, beaucoup moins efficace qu’initialement prévu par Moscou.

Tous les analystes consultés par l’AFP convergeaient vers l’étonnante impréparation de l’armée russe avant l’offensive.

Alexander Grinberg, analyste au Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), relève que si les conditions de la mort de Guerassimov restent encore inconnues, Soukhovetski a été, semble-t-il, tué par un sniper.

«Il a été tué deux jours après (le début de) l’opération parce que personne n’avait vraiment jamais envisagé la guerre» en Russie, a-t-il expliqué à l’AFP.

«Ils ont pensé que ce serait une opération de type policier pour mettre un gouvernement loyal à Moscou à la place de Zelensky», a-t-il ajouté. «C’est impossible qu’un officier de ce rang soit si près des combats».

Elie Tenenbaum, chercheur de l’Institut français des relations internationales (IFRI), estime pour sa part que la présence sur le terrain de gradés de ce niveau témoigne de ce que Moscou «demande aux généraux d’être en tête de leurs troupes et de prendre des risques» pour compenser une situation morale difficile des troupes.

