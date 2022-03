Il droguait sa belle-fille de 9 ans avant de la conduire à l’école

Un homme a reconnu avoir offert des comprimés de méthamphétamine à son ex-belle-fille de seulement 9 ans avant de la déposer à son école primaire.

David Lanthier-Vincent, coupable

En octobre 2019, David Lanthier-Vincent allait reconduire la fille de sa conjointe de l’époque lorsque l’enfant a remarqué des pilules qui se trouvaient dans le véhicule. Elle a demandé naïvement à l’accusé de quoi il s’agissait, et Lanthier-Vincent a alors indiqué que c’était de la drogue, c’est-à-dire des pilules de méthamphétamine.

Plutôt que de cacher les stupéfiants, l’homme de 39 ans a demandé à l’enfant de seulement neuf ans si elle en voulait. Cette dernière a donc consommé une demi-pilule sur le terrain de l’école.

« Elle se sentait bizarre »

Pour vérifier l’effet de la drogue sur la fillette, Lanthier-Vincent l’a ensuite invitée à faire le tour de l’école avec lui avant de la laisser entrer dans sa classe. « Elle a passé la journée à l’école et elle se sentait bizarre, éveillée et agitée », a relaté la procureure de la Couronne, Me Mélanie Dufour.

Or, l’accusé n’en est pas resté là. Une fois de plus désigné pour aller chercher l’enfant à la fin des classes, il a de nouveau offert un demi-comprimé à l’enfant à ce moment-là.

Celui qui était livreur dans un restaurant a aussi amené l’enfant sur son lieu de travail, où les employés ont remarqué « l’état plutôt étrange » de la victime, sans évidemment se douter qu’elle était sous l’effet d’une drogue de synthèse.

Même si la jeune fille a été malade et n’a pas dormi de la nuit au point de rater l’école le lendemain, quelques jours plus tard, David Lanthier-Vincent ne s’est pas abstenu d’offrir à nouveau de la drogue à la victime, mais en lui donnant un comprimé complet plutôt qu’une demi-pilule, et ce, toujours avant de la déposer à l’école.

Les motifs de ce comportement n’ont pas été expliqués au juge.

Violence conjugale

En plus d’accusations de trafic de drogue, le délinquant a aussi plaidé coupable à une accusation de violence conjugale sur la mère de l’enfant.

Les événements ont eu lieu quelques mois plus tard, lors d’une chicane, alors que Lanthier-Vincent a poussé la femme, notamment pour l’empêcher d’appeler les policiers.

L’accusé a fait une thérapie de quelques mois avant de plaider coupable aux accusations et de recevoir, aujourd'hui, une peine totale de deux ans de détention. Il a dit au juge qu’il souhaitait poursuivre sa thérapie après sa sentence.