La chasse aux fraudes en tous genres va s’intensifier

Crimes économiques, travail au noir dans la construction, cannabis, tabac et alcool. Québec veut accélérer sa bataille contre les activités illicites et la dissimulation de revenus chez des particuliers et des entreprises.

Dans le budget Girard, déposé mardi, le gouvernement Legault énumère différents secteurs où des interventions policières, de Revenu Québec ou de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont été nécessaires l’an dernier.

Québec prévoit d’ailleurs injecter 190 millions $ ces cinq prochaines années afin de bonifier ses outils pour assurer l’équité fiscale, dont 15 millions $ qui serviront dans sa lutte contre les crimes économiques.

Selon le ministère des Finances, les pertes fiscales étaient de 5,3 milliards $ à travers la province, en 2019.

Parmi les cibles de l’État, on retrouve l’industrie des cryptoactifs. Un secteur où les fraudes ont explosé de 400 % entre 2017 et 2020, selon des données de la Gendarmerie royale du Canada.

Le gouvernement est d’avis que cette industrie est « un terreau fertile » pour « la création de produits financiers illicites », le « vol » et « la mise en place de stratagèmes d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent ».

C’est pourquoi Québec souhaite « intensifier » les inspections dans les entreprises de services monétaires numériques. Depuis l’automne 2021, Revenu Québec aurait effectué plus de 700 vérifications.

L’an dernier, un comité sur les cryptomonnaies composé de l’AMF, de Revenu Québec, de la Sûreté du Québec, de l’Agence du revenu du Canada et du ministère des Finances a notamment été mis sur pied.

Comme exemples de possibles fraudes liées à la cryptomonnaie, le ministère des Finances évoque le cas de la compagnie Marsan Exchange, responsable des jetons de cryptomonnaie MRS.

Québec souhaite aussi s’attaquer davantage à la lutte contre les fraudes envers l’État, puisque les tentatives sont « de plus en plus fréquentes ».

Contrebande

Du côté des activités de contrebande, le gouvernement estime que 38 % du marché du cannabis est toujours illicite. Pour les boissons alcooliques, l’an dernier, la Sûreté du Québec a mis en place une nouvelle équipe d’enquête.

Le Service de police de la Ville de Montréal est, entre autres, parvenu en 2021 à mettre fin à un stratagème de vente d’alcool dans le Nord-du-Québec. Les contrebandiers achetaient leurs bouteilles à Montréal avant de les expédier. Près de 660 bouteilles ont été saisies.

À Laval, la police a mis fin à un débit clandestin d’alcool. Les deux propriétaires utilisaient le permis d’alcool d’un autre établissement.

Comptant dans la construction

Pour la construction, la Commission de la construction du Québec a de nouveau été témoin de cas où des travailleurs ont été payés en argent comptant et où plusieurs n’avaient pas les certificats de compétence exigés.

Afin de lutter contre le travail au noir, Québec prévoit rendre obligatoires les modules d’enregistrement des ventes (MEV) chez les entrepreneurs résidentiels, comme c’est le cas pour les restaurateurs et les taxis. Des tests seront réalisés en collaboration avec des acteurs du milieu.

Une traque très payante

ACCES* construction : 156,1 M$

: ACCES tabac : 182,4 M$

: ACCES alcool : 91,1 M$

: Actions concertées de lutte contre les crimes économiques et financiers et lutte contre les fraudes envers l’État : 44 M$

et lutte contre les envers l’État : TOTAL : 473,6 M$

* Actions concertées de lutte contre l’évasion fiscale et les fraudes envers l’État

Source : Budget du Québec 2022-2023