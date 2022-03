La moitié des cégeps de la province débordent et les projets d’agrandissement annoncés dans le budget ne suffiront pas à accueillir tous les étudiants attendus au cours des prochaines années.

• À lire aussi: Voici 10 choses à retenir du budget Girard

• À lire aussi: Budget Girard: encore plus d’écoles en mauvais état

• À lire aussi: Droits de scolarité: hausse de 2,64% cet automne

Selon des données présentées dans le plus récent Plan québécois des infrastructures, 24 des 48 collèges publics présentent un «déficit d’espace théorique». Leur superficie ne permet pas d’atteindre les normes du ministère de l’Éducation en fonction du nombre d’étudiants accueillis.

Le manque d’espace se fait déjà sentir à Laval, dans les Laurentides, dans Lanaudière et à Montréal, mais touche au total une dizaine de régions, dont la Capitale-Nationale et l’Outaouais (voir plus bas).

30 000 de plus

Et ce n’est qu’un début. Selon les prévisions du ministère de l’Enseignement supérieur, plus de 30 000 étudiants supplémentaires viendront frapper aux portes des cégeps publics d’ici 2029, soit une hausse de près de 20 % en 10 ans.

Or il s’agit de prévisions très conservatrices, selon Martin Maltais, professeur en financement et politiques d’éducation à l’UQAR, qui a scruté ces données de près.

«On sous-estime encore la croissance réelle», affirme-t-il, en se basant sur des données démographiques de l’Institut de la statistique du Québec.

Dans le plus récent PQI, le gouvernement Legault a ajouté cinq projets d’agrandissement de cégep, pour un total de sept maintenant à l’étude.

Deux autres projets sont à l’étape de la planification, soit l’agrandissement du cégep Maisonneuve à Montréal et la construction d’un nouveau pavillon au cégep de Drummondville.

Or pour M. Maltais, il est «clair» que les projets en place «ne seront pas suffisants» pour répondre à la demande.

Des «roulottes» au cégep

Le son de cloche est semblable du côté de la Fédération des cégeps, qui rappelle que les collèges de la grande région de Montréal ont lancé «à de multiples reprises» un «cri d’alarme» à ce chapitre.

Son président-directeur général, Bernard Tremblay, se réjouit du «coup de barre» donné par Québec avec la mise à l’étude de plusieurs projets d’agrandissement, mais rappelle qu’il faudra attendre encore des années avant qu’ils ne se concrétisent en pelletée de terre.

Il faudra entre-temps se tourner vers des solutions «temporaires» même si elles sont loin d’être idéales, ajoute-t-il.

La location d’espace et d’unités préfabriquées – les fameuses «roulottes» que l’on a vues apparaître dans les écoles primaires et secondaires au cours des dernières années – en font partie.

«Je ne vois pas comment on va faire pour éviter ça», laisse-t-il tomber.

Des solutions plus «créatrices» sont envisageables, comme des partenariats avec des entreprises ou le réseau de la santé, mais la construction de nouvelles installations demeure un incontournable, ajoute M. Tremblay.

Le réseau francophone profite de l’abandon du projet d’agrandissement de Dawson

L’abandon du projet d’agrandissement du collège anglophone Dawson, à Montréal, permet de financer en partie les projets d’ajout d’espace à l’étude dans plusieurs cégeps francophones.

C’est ce qu’a confirmé au Journal la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. «C’est sûr que l’argent qui était prévu pour Dawson va servir à financer au moins cinq cégeps dans la grande région de Montréal», a-t-elle affirmé.

Les montants exacts des projets d’agrandissement dans les collèges francophones ne sont pas encore connus, mais les 189 millions $ qui avait d’abord été prévus pour le collège Dawson vont maintenant «aider à financer» les autres projets dans le réseau francophone, a-t-elle ajouté.

Pour justifier l’abandon du controversé projet d’agrandissement du collège Dawson, Québec a déjà indiqué que la croissance dans les cégeps francophones sera plus forte que prévu maintenant que le gouvernement Legault a gelé le nombre de places disponibles dans le réseau collégial anglophone jusqu’en 2029.

Pour Martin Maltais, professeur à l’UQAR, il s’agit d’une bonne décision.

«La hausse de l’effectif qui va arriver au collégial va avoir été scolarisée essentiellement en français», souligne-t-il, d’où l’intérêt de prioriser le développement du réseau collégial francophone.

-Avec la collaboration de Patrick Bellerose.

MANQUE D’ESPACE DANS LES CÉGEPS DE LA PROVINCE PAR RÉGION

Capitale-Nationale : trois cégeps sur cinq

Centre-du-Québec : un cégep sur deux

Chaudière-Appalaches : un cégep sur trois

Lanaudière : deux cégeps sur trois

Laurentides : les deux cégeps de la région

Laval : le seul cégep de la région

Montérégie : quatre cégeps sur sept

Montréal : sept cégeps sur douze

Outaouais : deux cégeps sur trois

Saguenay-Lac-Saint-Jean : un cégep sur quatre

Source : Plan québécois des infrastructures 2022-2032