La popularité des aliments bio en hausse

Tandis que l'inflation fait augmenter le coût de l'épicerie, certaines allées restent presque inchangées. C'est notamment le cas des produits biologiques, jusqu'ici épargné par la hausse des prix.

«Pour les produits biologiques, chez nous, [le changement] est quand même minime. Ça ne s'est pas nécessairement vu autant que dans les épiceries grande surface», a expliqué Laurence Fortin, commis d'épicerie chez BIZZ.

«Au niveau des fruits et légumes, il n'y a pas tant d'augmentation. C'est un bon temps pour le biologique, c'est moins touché. C'est certain, qu'il y a des produits plus touchés», a confirmé Mathieu Asselin, responsable aux ventes dans la même épicerie.

Pour Martin Tremblay, assistant-directeur au IGA Yvon Haché, le constat est le même. «Dans les produits biologiques, l'inflation n'est pas aussi grande que dans les produits normaux. Il n'y a pas beaucoup de différences, parfois la biologique est moins cher que la normale», a-t-il indiqué.

Les commerçants ont aussi constaté un changement chez les consommateurs, qui achètent moins.

«Je dirais que les gens viennent plus pour l'essentiel, a affirmé la commis chez Bizz. Les épiceries sont moins grosses. Les gens qui faisaient leur épicerie au complet ne le font plus.»

«Nous on regarde beaucoup les spéciaux quand même. Un concombre à 5$, je ne l'achète pas, on fait la part des choses», a ajouté une cliente.

Chez Bizz, l'espace de vente rapide est très populaire, surtout parce que ça permet aux clients d'acheter des produits biologiques en rabais. «On a des produits qui sont près de la date d'expiration. Les gens sont de plus en plus enclins à essayer ça. Ça permet d'économiser et c'est bon pour l'environnement. En plus, ça permet aux gens qui n'ont pas nécessairement le budget d'essayer â d'habitude de le faire», a expliqué la commis.

-Avec la collaboration de Cloé Hudon

