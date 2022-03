La saison achalandée des impôts

Depuis que Québec a annoncé offrir un crédit de 500$ à la majorité des contribuables, les bureaux de comptables ne savent plus où donner de la tête.

La saison des impôts arrive à grands pas et, cette année, il est recommandé de s'y prendre particulièrement d'avance. Avec le crédit d'impôt promis par le gouvernement Legault, le téléphone ne dérougit pas, au contraire. Faute de main-d'œuvre, certains bureaux de comptables se voient donc dans l'obligation de refuser de nouveaux clients.

«C'est important de se prendre d’avance pour laisser le temps au comptable de faire son travail et s’assurer qu’on n’ait pas de pénalité ou de délai», a indiqué Jean-Martin Deschênes, comptable professionnel agréé.

«De plus en plus de gens prennent conscience du fait de produire sa déclaration d’impôts, même si on est en situation de pauvreté, parce que ça nous donne accès à des crédits d’impôt qui peuvent être très importants», a ajouté Bernard Poirier, directeur chez Action bénévole Rimouski-Neigette.

Il peut être parfois difficile de répertorier les différents crédits d'impôt auxquels nous sommes admissibles. En voici quelques exemples, selon des professionnels:

«Dans les régions éloignées, au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, on a droit à un crédit de 10 000 $. Sinon, évidemment, il y a beaucoup de crédits au niveau du travail à domicile. Il ne faut pas oublier non plus les premières habitations», a précisé M. Deschênes.

«Toute la série de crédits d’impôt pour le maintien à domicile pour les personnes âgées de 70 ans, les services ménagers, les services de transports», a ajouté M. Poirier.

La date limite pour soumettre les déclarations d'impôts du fédéral et du provincial est le 2 mai prochain.

– Avec la collaboration de Cimon Charest, TVA Nouvelles

